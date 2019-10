Noul preşedinte al Comisiei Europene va dormi la birou. A cerut să-i fie amenajată o cameră chiar în sediul UE

"Putem confirma că doamna Von der Leyen a cerut să îi fie amenajat un spaţiu de locuit într-o cameră de circa 25 de metri pătraţi lângă biroul său pentru nopţile petrecute la Bruxelles", au explicat colaboratorii săi, confirmând o informaţie a cotidianului german Die Welt. Von der Leyen urmează să îşi preia funcţiile la 1 noiembrie. "Reşedinţa sa va fi la Hanovra", au precizat colaboratorii săi. "Ea a decis să îi fie amenajat acest spaţiu mic în clădirea securizată a Comisiei, mai degrabă decât să ia un apartament sau să se instaleze într-un hotel. În afară de securitate, această alegere are un avantaj practic, pentru că evită astfel incovenientele traficului din Bruxelles", au subliniat sursele citate.

Predecesorul său, luxemburghezul Jean-Claude Juncker, în vârstă de 64 de ani, şi-a păstrat de asemenea reşedinţa din Luxemburg şi a ales "să închirieze un apartament de 50 de metri pătraţi într-un hotel cu 3.250 de euro pe lună", a precizat el într-un interviu pentru Bild am Sonntag. "Preşedintele Comisiei nu are o locuinţă de serviciu", a reamintit el cu această ocazie. "Nici Donald Tusk (preşedintele Consiliului European) nu are o locuinţă de serviciu", a adăugat el. "Dar secretarul general al NATO locuieşte într-un castel în care ne invită uneori pentru a ne relaxa. Toţi ambasadorii au de asemenea câte o reşedinţă, şi cunosc mulţi", a mai subliniat el. "Funcţia de preşedinte al Comisiei Europene este un loc de muncă ce îţi ocupă 18 ore pe zi", a insistat Juncker.

Salariul este consistent: 27.903,32 de euro brut pe lună (taxele se ridică până la 45%), la care se adaugă în fiecare lună o indemnizaţie de cazare de 4.185,50 de euro şi una pentru cheltuieli de 1.418,07 euro. În caz că are şi un copil în grijă, preşedintele Comisiei primeşte un supliment de 410,11 euro şi o alocaţie şcolară de 100,18 euro. Ursula von der Leyen este mamă a şapte copii născuţi între 1987 şi 1999.