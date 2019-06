Nu este banc. Fuego a împodobit în iunie bradul de Crăciun FOTO

Paul Surugiu-Fuego (42 ani) are un sfârşit de an foarte încărcat. În noiembrie va fi ocupat cu spectacolul său aniversar de 25 de ani, de la Sala Palatului, iar în decembrie va susţine tradiţionalul turneu de colinde, scrie click.ro.

Prin urmare, pentru că în această perioadă are un program mai relaxat, Fuego şi colegii lui din TVR 2 au decis să filmeze încă de pe acum ediţia specială de Crăciun a emisiunii sale, "Drag de România mea".

Citeşte şi Fuego, transformare radicală după ce a slăbit 20 de kilograme. Artistul a ajuns de nerecunoscut FOTO

Platourile de filmare au fost ieri decorate ca de Sărbătorile de Iarnă, cu beteală şi globuri, dar au fost împodobiţi şi câţiva brazi. Iar el şi invitaţii săi, artişti numai unul şi unul, Niculina Stoica, Paula Seling, Alina Sorescu şi grupul ei de copii, s-au îmbrăcat gros, cu ilic, deşi ieri s-au înregistrat la Bucureşti nu mai puţin de 33 de grade Celsius. Celebrul artist ne-a vorbit despre aceste filmări, realizate cu şase luni în avans.

"Eu merg pe principiul acela vechi - îmi fac sanie de vara! Lăsând gluma la o parte, -mi-am propus, alături de echipa de profesionişti a Televiziunii Române, să facem lucrurile ca la carte, aşa cum se făceau pe vremurile marilor Bocăneţ sau Vornicu! Într-adevăr, filmăm acum ediţii speciale de Sărbători ale emisiunii «Drag de România mea!» pentru Sărbătorile de iarnă! Eu sunt un om aşezat şi-mi place să fac lucrurile din vreme! Pregătesc mari surprize pentru telespectatori, alături de invitaţi speciali! Şi cum toată lumea povesteşte despre brad, mi-am zis să-l împodobim din vară şi să dăm naştere unor emisiuni de colecţie!", ne-a declarat artistul, în exclusivitate.

El este foarte ataşat de echipă, dar şi de formatul acestei producţii tv.

"Dragii mei, emisiunea aceasta e o bucurie pentru mine! Pregătim sezonul al treilea cu mari surprize! Nu suntem ambalaţi frumos, nu spunem lucruri doar ca să dea bine la televizor, chiar simţim ceea ce promovăm şi vreau cu tot dinadinsul să arăt că divertismentul se poate îmbina, decent, simplu, cu lecţii de viaţă, muzică şi calitate. Asta fără să facem vreun compromis pentru publicul nostru! De multe ori, e mai bine să ai grijă la ce spui, decât să spui fără să gândeşti. Unii-mi zic, fără să analizeze prea tare, că emisiunea noastră e prea curată, prea decentă, prea frumos creionată şi că asta nu-i de fapt România noastră reală. Eu nu ştiu ce simte fiecare şi nici nu vreau să impun ceva anume. Ceea ce facem noi aici nu este neapărat adevărul absolut, este o pagină din arta românească, cu valorile ei şi cu oamenii care-au încercat, prin muncă şi sârguinţa lor, să o facă mai bună. Emisiunea aceasta este cu punct şi virgulă, cu vorbe frumoase, asta pentru că nu mă doare gura să-mi laud colegii, nu mă doare gura să recunosc valoarea unor personalităţi, cu toate performanţele lor, atât timp cât îi am lângă mine! Aşadar, vă invit să ne fiţi aproape în fiecare duminică, de la ora 15.00, pe TVR 2!", a mai adăugat Fuego.

Fuego şi Bănică Jr se duelează în show-uri la Sala Palatului

Dacă Fuego aniversează 25 ani de carieră, iată că Ştefan Bănică Jr va serba 18 ani de când realizează spectacolele de Crăciun, la Sala Palatului.

"Bună dimineaţa! Ziceam aseară de nişte veşti. Pentru că am primit foarte multe mesaje pe mail şi facebook, atât din ţară, cât şi din străinătate (Israel, Italia, Anglia, Spania etc), în care eram întrebat care sunt datele concertelor de Crăciun din acest an, a venit momentul să le anunţ: 13, 14, 15 decembrie, Sala Palatului. Vom sărbători «majoratul» concertelor de Crăciun, împlinim 18 ani de când am început această tradiţie, din decembrie 2002", a menţionat Ştefan, pe contul său de Facebook.