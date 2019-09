Nu mai vrea SĂ MOARĂ! A fost ucis de 23 DE ORI, iar acum a luat o DECIZIE RADICALĂ

Sean Bean, 60 de ani, celebru mai ales pentru personajele Ned Stark din "Game of Thrones" și Boromir din "Lord of The Rings", vrea să scape cu viață în următorul său film. Ned Stark a murit decapitat, iar Boromir a fost ucis de o ploaie de săgeţi.

"Am refuzat roluri. Le-am zis: lumea deja știe că personajul va muri pentru că îl interpretez eu. Am acceptat totuși un rol și pe parcurs mi-au zis că mă omoară. Am refuzat, iar ei m-au întrebat: putem macar să te rănim rău de tot? Am zis ok, atâta vreme cât mă lasă în viață", a mărturisit Sean Bean.

"Am interpretat multe personaje negative, au fost grozave, dar nu total satisfăcătoare. Ah, și mereu mureau!", a mai spus actorul Sean Bean.