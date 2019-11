Nume de fete: Dictionar Semnificatii nume. Cum sa alegi cel mai potrivit nume pentru fetita ta

NUME DE FETE. Peste 1000 de variante! Semnificatie nume.

Nume de fete: Alegerea unui nume pentru fetita ta tau poate fi coplesitoare. Pe langa optiunile tale s-ar putea ca prietenii si rudele sa ofere propriile sugestii, indiferent ca tu le-ai cerut sau nu. Nu exista o cale corecta sau gresita de a alege un nume pentru fetita ta. Cel mai important lucru este sa alege ceva ce iti place.

Pana la urma fetita ta va purta si va creste cu numele pe care tu i-l vei pune.

Aici gasesti peste 1000 de varinte de Nume de baieti.





Nume de fete: Ponturi cum sa alegi cel mai potrivit nume pentru fetita ta

Sunetul

Gandeste-te cum va suna numele atunci cand iti strigi fetita: este placut la auz sau suna dur? Se potriveste cu numele de familie? Evita sa faci o alegere pe care sa o regreti mai tarziu. Unii parinti cred ca un prim nume mai lung se potriveste mai bine cu numele de familie mai scurt, in vreme ce altii considera contrariul. Altii cred ca o combinatie a unui nume care se termina cu o vocala cu un nume de familie care incepe cu o vocala nu este cea mai inteligenta alegere. In plus, ai putea sa eviti alegerea unui nume care sa rimeze cu numele de familie.

Te poate interesa si Nume de fete la moda. Cele mai populare 20 de variante!

Unicitatea

Multi parinti vor sa gaseasca un nume unic care sa le scoata in evidenta fetita. Insa, uneori, un nume neobisnuit s-ar putea sa ii aduca o atentie nedorita. Gandeste-te la o posibila greseala de pronuntie si cum va trebui fetita ta sa-i corecteze intreaga viata pe cei care nu stiu cum se pronunta corect numele sau.

Semnificatia

Este usor sa gasesti on-line un nume semnificativ pentru fetita ta mai ales daca tu nu ai gasit unul care sa iti placa. De exemplu, „Ingrid" inseamna „fiica eroului" asa ca ar fi modalitatea perfecta de a onora membrii familiei care au fost in serviciul militar.

Initiala

Daca numesti un copil Mihaela Ilinca Radu s-ar putea ca fetita ta sa se aleaga cu o porecla. Gandeste-te ca vei fi nevoit sa-i treci initialele pe haine, ghiozdan sau alte obiecte. N-ai vrea sa-i creezi fetitei tale momente in care sa fie pusa in incurcatura.

Nume care se potrivesc indiferent de varsta

Cand alegi un nume, imagineaza-ti fetita intr-o situatie profesionala, la un interviu pentru un job sau facand o prezentare pentru un client. Un nume care este se potriveste unei fetite adorabile – precum Olguta, Crenguta – nu mai merge in cazul unui adult.

Citeste si Nume de fete ROMANESTI. Cele mai frumoase 150 de nume de fete din Romania, in ordine alfabetica

Cauta o solutie castigatoare pentru toata lumea

Ce poti face daca doresti ca numele copilului sa reflecte originea insa membrii familiei te preseaza sa-i dai numele bunicii – care, totusi, nu se numara printre favoritii tai? Primul nume sa fie cel preferat de tine si numele al doilea sa fie al bunicii. Sau da-i numele care ti se cere si striga-ti apoi fetita cum vrei tu.





Nume de fete: Dictionar Semnificatii nume

Nume de fete in ordine alfabetica

Nume de fete: Litera „A"

Adelina

„Nobil" in germana veche (Adal).

Adina

„Nobil" in germana veche (Adal).

Ada

„Nobil" in germana veche (Adal).

Alina

„Nobil" in germana veche (Adal).

Adriana

„Bucurie, iubire, fericire"

Originar de langa Marea Adriatica (Hadrianus). Nume de origine latina.

Adria

Este una dintre prescurtarile numelui Adriana.

Adriena

Un derivat de la Adriana.

Afina

Numele deriva de la planta cu acelasi nume, are semnificatia de profund, inteligent. Nume de origine romana.

Alexandra

„Protector al barbatilor / al oamenilor" (Alexandros). Nume de origine greaca.

Alexia

Prescurtare de la Alexandra .

Anda

Prescurtare de la Alexandra .

Andrada

Este o alta derivatie de la Alexandra.

Alice

„Sincera" in limba greaca. In limba germana inseamna "nobila".

Alida

Derivat de la Alice.

Amelia

„Munca, truditoare" , in germana veche

Ana

„Gratia favorita" (Channah). Nume de origine evreiasca.

Anuca

Derivat de la Ana.

Nume de fete: Litera „A" – continuare

Aneta

Derivat de la Ana.

Ani

Derivat de la Ana.

Ania

Derivat de la Ana.

Anica

Derivat de la Ana.

Aniela

Derivat de la Ana.

Anina

Derivat de la Ana.

Anisoara

Diminutiv de la Ana.

Anita

Derivat de la Ana.

Anastasia

Invierea lui Cristos, a se ridica. Nume de origine greaca.

Anamarie

„Pielea foarte alba, gat viguros de inotatoare tradand tendinte de posesiune, cu bratele atletice". Nume origine franceza.

Anca

Derivat de la Ana-Anusca (ebr. – gratie), in limba romana. Sau nume de alint de la Bianca (bianco = alb, in limba italiana).

Andreea

„Razboinic" (Andreas), in greaca.

Andra

Este considerat o varianta a numelui Andreea (Andrei).

Angela

"Mesager" (Angelos), in greaca.

Angelica

Derivat de la Angela.

Angelina

Derivat de la Angela.

Nume de fete: Litera „A" – continuare

Anita

Deriva de la Ann, Anna. Nume de origine spaniola.

Atanasia

"Nemuritorul" (Athanasius), in greaca.

Antonia

"A fost pierdut" (Antoniu), in latina.

"Avangardistul" (Antius), in latina.

Antoaneta

Derivat de la Antonia.

Antoanela

Derivat de la Antonia .

Augustina

"Revenit", in limba latina.

Aurelia

"Aurita" (Aurelius), in latina.

Aura

Derivat de la Aurelia.

Aureliana

O derivatie de la Aurelia.

Adela

Adelaida

Derivat de la Adela , cu sensul de „Adela cea mica".

Adnana

"Cel care se stabileste" (Adnan), in araba

Afrodita

"Frumusete divina, tinerete vesnica", in greaca.

Agafia

"Bun, pur, onorabil". Varianta ruseasca pentru Agatha si Agnes.

Agapia

"Adunare, petrecere" (Agape), in limba greaca.

Agat(h)a

"Bun" (Agathos), in greaca.

Agnes

"Pur, curat, cast, sfant" (hagnos), in greaca.

Agneta

Derivat de la Agnes.

Aida

"Vizitator" (Ayda), numele unei printese etiopiene.

Alana

"Frumos" (feminin de la Alan).

Alda

"Vechi" (Ald), in germana veche.

Alma

"Prietenos" (Almus), in latina.

Amalia

"Vesnic neobosita, muncitoare, harnica". Vechi nume de origine germanica.

Amelia

Este un derivat de la Amalia.

Amelie

Este un nume derivat de la Amelia.

Amanda

"Care trebuie iubita" (Amandus), in latina.

Ambrozia

"Nemuritor", nume de origine indo-europeana.

Amedeia

"A iubi pe Zeus, pe Dumnezeu", in greaca veche.

Amina

"Cinstita, credincioasa", in araba.

Amira

"Elocinta, voce", nume de origine orientala.

Anabela

"Frumoasa, alba", nume format din alaturarea numelor Ana si Bela.

Nume de fete: Litera „A" – continuare

Analisa

"Calma, linistita", nume format din alaturarea numelor Ana si Lisa.

Anamaria

Este alaturarea numelor Ana si Maria .

Anania

"Raspunsul de la Dumnezeu" (Hananiah), in ebraica.

Anemona

Nume de floare, sarbatorit cu o saptamana inainte de Pasti, in Duminica Floriilor.

Antigona

"A se opune nasterii, contra nasterii" (Antigonos), in greaca veche.

Ariadna

Provine din grecescul Ariadne, cunoscuta din mitologie ca fiind fiica lui Minos.

Ariana

Derivat de la Ariadna.

Artemis

In mitologia greaca, fiica lui Zeus si a lui Leto, sora geamana cu Apollo.

Atena

Zeita intelepciunii si a stiintei, ocrotitoare a oraselor si protectoare a eroilor greci.

Augusta

„Maret, venerabil" (Augustus), in latina.

Augustina

Derivat de la Augusta .

Aurora

Zeita diminetii in mitologia romana.

Aurica

„Zori, rasarit", in limba latina.

Ayanna

"Inocenta, puritate ‚floare frumoasa". Nume de origine hindusa.

Ayline

"Lumina lunii", nume de origine orientala.

Azalea

Nume de floare, sarbatorit cu o saptamana inainte de Pasti in Duminica Floriilor.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.