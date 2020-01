O actriţă celebră a fost rănită în accident de maşină. Imagini teribile cu vedeta întinsă pe şosea FOTO

Shabana Azmi este fiica regretatului poet Kaifi Azmi şi are o carieră cinematografică întinsă pe parcursul a trei decenii, timp în care a primit mai multe distincţii, pentru roluri din filme ca "Ankur", "Water" sau "Arth".

Potrivit agenției de știri indiene Press Trust of India (PTI), Shabana Azmi a fost rănită când maşina în care se afla a intrat într-un camion, sâmbătă, pe autostrada Pune-Mumbai, în apropie de punctul de taxare de la Khalapur. Actrița a fost internată de urgenţă la spitalul MGM din Mumbai. Potrivit autorităților spitalului, ea este în prezent conștientă și stabilă.

Ziarele indiene scriu că fratele actriţei a fost deja externat, iar soţul acesteia, care se afla şi el în maşină în momentul producerii accidentului, nu a fost rănit, însă a rămas în spital, pentru a fi alături de Shabana.

Jurnalistul Amish Devgan a postat o fotografie cu actrița întinsă pe stradă, cu sânge pe față.

