O actriţă din România a jucat în două filme premiate anul acesta cu Oscar VIDEO

Drumul către gloriei a început greu. Ca-n orice poveste. Diana Alexandra Pocol a ajuna în Marea Britanie după ce şi-a terminat studiile cu o bursă la Academia de Muzică din Essex. Ca să aibă din ce să trăiască până când au băgat-o în seamă micile agenţii din Londra, Alexandra Diana Pocol a lucrat chiar şi ca ospătăriţă. Când are timp, tânăra născută în Abrud, în Munţii Apuseni, face şi vlogging, acolo unde are deja aproape un milion de fani pentru personajul "Ţiţi de la Anglea".

În filmul "Rocketman" Diana Alexandra Pocol joacă rolul secretarei directorului casei de producţie cu care Elton John semnează primul său contract. Pelicula a luat premiul Oscar pentru "Cel mai bun cântec original" - I'm Gonna Love Me Again", piesă scrisă de Elton John special pentru film şi interpretată de Taron Egerton.

Alexandra apare şi în distribuţia peliculei "Judy", alături de Renne Zellweger, care a plecat şi ea acasă cu Oscarul pentru cea mai bună actriţă. Diana Alexandra Pocol este "tânăra Ava Gardner".