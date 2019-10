Articol publicat in: Societate

O barcă în care erau 20 de copii s-a RĂSTURNAT pe Dunăre

Autor: Alina Costache Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Un singur copil, în vârsta de 14 ani, a suferit un atac de panică și a primit ingrijiri medicale de la paramedicii SMURD, toţi au fost salvaţi de pompieri. O barcă în care erau 20 de copii s-a răsturnat pe Dunăre, la o competiție sportivă în Orșova. Potrivit ISU Mehedinți, pe timpul unei competiții sportive organizate duminică în orașul Orșova, pe Dunăre, o barcă în care erau 20 de copii sportivi s-a răsturnat, anunţă România TV "Două echipaje de pompieri și polițiștii de frontieră, cu două ambarcațiuni, au intervenit de urgență pentru salvarea acestora, toți copiii fiind scoși la mal în siguranță. Un singur copil, în vârsta de 14 ani, a suferit un atac de panică și a primit ingrijiri medicale de la paramedicii SMURD", arată ISU Mehedinţi. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay