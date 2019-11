O bunicuţă de 82 de ani a bătut-măr un tânăr de 28 de ani care venise la furat VIDEO

"Sunt singura, sunt batrana, dar ghici ce - sunt dura!", a declarat Willie Murphy, cea care l-a umilit pe hot. Ghinionul acestuia a fost ca a nimerit in casa uneia dintre foarte putinele femei care se antreneaza zilnic si la aceasta varsta si nu oricum, ci cu greutati, arata The Guardian.



"Si-a ales prost casa in care sa intre", a declarat femeia, care a povestit si cum s-a intamplat totul. Tanarul a batut la usa, spunand ca ii era rau si cerand sa fie lasat sa intre. Femeia a sunat la Politie, dar a refuzat sa-l lase sa intre. A fost momentul in care acesta a daramat usa, potrivit ziare.com.



Batranica a apucat atunci cel mai la indemana obiect, o masa cu picioare de metal, si a inceput sa-l loveasca. L-a lovit atat de tare incat s-a rupt masa, povesteste ea.



Cand barbatul era la podea, a sarit peste el si a apucat un alt obiect aflat la indemana, un sampon, pe care i l-a turnat, pe tot, dupa cum a specificat ea, in ochi.



In final, l-a batut cu o matura si chiar a incercat sa-l tarasca in afara casei, dar nu a reusit. Cand au venit Politia si Ambulanta, "cred ca era fericit", a povestit batranica.

“I’m alone and I’m old, but guess what? I’m tough.”



Willie Murphy is 82. She's a powerlifter. When a 28-yr-old man tried to break into her house - she says she took him DOWN. pic.twitter.com/MFXyrG1um0