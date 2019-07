O elevă din Ploieşti a luat 9,86 la Bac, dar nu se poate înscrie la facultate pentru că a pierdut un manual

Alice Mihaela Brinza a obtinut la bacalaureat media 9,86, clasandu-se pe locul 5 pe liceu si pe locul 21 la nivelul judetului Prahova, potrivit Ziarului de Ploiesti. Fata vrea să se înscrie la facultate, dar din păcate nu poate face acest lucru întrucât conducerea Colegiului National I.L. Caragiale refuză să-i înmâneze acesteia diploma și foaia matricolă.

Alice a povestit pentru Ziarul de Ploiești cum au început necazurile ei.

"La sfârșitul clasei a XI-a ne-au dat manualele pentru ultimul an de liceu. Am încercat să le iau pe toate acasă, dar nu au încăput în rucsac. Așa că am lăsat trei manuale închise într-un dulap de pe holul Colegiului Național I.L. Caragiale. După vacanța de vară de anul trecut, când am început clasa a XII-a, am descoperit că manualele respective nu mai erau în dulap. I-am povestit dirigintelui ce s-a întâmplat și părea că totul e ok.”, a declarat eleva.

Alice Brînză a tot sperat că problema se va rezolva, dar la finalul clasei a XII-a, după exemaneul de bacalaureat, a avut parte de un șoc.

Conducerea unității de învățământ a refuzat să-i elibereze diploma și foaia matricolă, până nu aduce manualul pierdut în original, adică de la editura care l-a tipărit.

„Deși nu era vina mea, m-am străduit să fac rost de manualele dispărute și să le înlocuiesc. Am găsit 2 din cele 3 manuale și le-am cumpărat. Ultimul, cel de informatică, nu este însă de găsit. M-am străduit, dar nu am putut da de un exemplar precum cel primit de la liceu. M-am oferit să dau bani în locul lui, eventual de 3 – 5 ori mai mult decât face. Mi s-a spus că nu se poate și că e musai să înapoiez manualul de informatică sau nu voi primi diploma de bacalaureat. M-am speriat, pentru că de luni ar trebui să-mi depun dosarul lafacultate”, a povestit Alice.