O femeie cu două vagine, două coluri uterine şi două utere a născut un copil sănătos. Avea şanse una la un milion FOTO

Tânăra de 36 de ani a rămas gravidă după ce a atins un arbore de fertilitate în luna de miere din Japonia, scrie a1.ro.

Eleanor a aflat despre anatomia sa unică în 2013, când a decis să-și înghețe ovarele, o metodă care îi permite să amâne maternitatea, cheltuind 6.000 de lire sterline pentru două cicluri de recoltare la o clinică din Londra. Abia când a fost trimisă pentru o scanare 3D a ovarelor, sonograful a observat anormalitatea.

După ce a fost trimisă la Spitalul Prințesa Alexandra din Harlow, unde a fost efectuată o operație de descifrare a scanării, chirurgii au confirmat că Eleanor a avut două pântece, două coluri uiterine și două vagine.

Tânăra a spus: „M-am gândit că a fost un lucru ciudat când sonograful a mai chemat un alt membru al personalului. Au venit și mi-au spus că este posibil să am două pântece și m-au trimis apoi la spital.

Când mi s-a spus prima dată despre asta, eram doar foarte confuză. M-am gândit, cum aș fi putut trece prin viață și să nu știu? Mă bucur că am aflat când am făcut testul, deoarece asta însemna că sarcina mea ar putea fi monitorizată. Era doar un lucru atât de ciudat. Extern totul părea normal, cu un vagin care duce la un col uterin care duce la unul din pântece. Dar în interior am avut o duplicare a tuturor".

Afecțiunea este cunoscută sub numele de didelphys uterin, o anomalie congenitală rară dezvoltată în timpul cănd esti făt, iar șansele de a avea această animalie sunt unu la un milion.

Eleanor a spus că a luat vestea în glumă: „Dintr-o dată m-am trezit cu această anatomie unică despre care nu mai auzisem niciodată... Am glumit și am spus că am un vagin de designer."

Eleanor a explicat că perioadele ei au fost întotdeauna neregulate. „Nu puteam folosi tampoane deoarece sângele se scurgea. Acum îmi dau seama că se scurgea din al doilea vagin, dar acesta ar fi trebuit să fie un semn că ceva nu a fost în regulă când am crescut", a spus ea.

În 2015, Eleanor a fost supusă unei proceduri corective pentru îndepărtarea peretelui dintre cele două vagine - lăsând-o în continuare cu două coluri uterine și două utere. Cu toate acestea, îngrijorarea imediată a femeii de 36 de ani a fost fertilitatea - cum ar afecta starea ei o sarcină viitoare?

Eleanor a explicat: „Singurul lucru de care eram îngrijorată era fertilitatea mea. Aceasta a fost principala mea grijă. Nu pot să cred că ea este de fapt aici.

Când am fost operată, medicii mi-au spus că pereții pântecelor mele erau atât de groși, încât aș fi puțin probabil să duc două sarcini. Au spus că fiecare naștere completă a unui bebeluș va fi un proces și că de fiecare dată când rămân însărcinată ar ajuta la întinderea pântecelui. De asemenea, mi sa spus că există o șansă de 90% să nu pot avea copii. A fost groaznic să aud".

Eleanor l-a cunoscut pe Chris, consultant tehnologic, în 2016 și doi ani mai târziu, s-au căsătorit. „Când m-am căsătorit am făcut totul pentru a încerca să ne creștem șansele de a rămâne însărcinată", a spus ea.

