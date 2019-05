O femeie dispărută de 15 zile a fost găsită în viaţă, pe fundul unei râpe

"Amanda Eller este vie!", se afirmă într-un mesaj publicat vineri pe pagina de Facebook dedicată operaţiunilor de căutare a tinerei.



"Amanda a fost găsită. Ea s-a rătăcit şi era blocată într-o râpă, după ce s-a rănit uşor în pădure (...) Între două cascade, pe fundul unei râpe adânci şi lângă albia unui izvor", se afirmă în acelaşi mesaj. O fotografie publicată pe Facebook arată cele două glezne ale tinerei femei, acoperite de echimoze. Amanda Eller, profesoară de yoga şi fizioterapie în Haiku, pe insula Maui, aflată în centrul acestui arhipelag din Oceanul Pacific, a fost reperată în cele din urmă de echipajul unui elicopter şi transportată la un spital.



"Ultimele 17 zile au fost cele mai grele din viaţa mea şi aceasta a fost cu adevărat o călătorie spirituală importantă", a declarat ea, în lacrimi, într-o înregistrare video realizată în spital şi publicată pe aceeaşi pagină de Facebook. "Devenise o chestiune de viaţă şi de moarte şi eu trebuia să aleg. Şi... am ales viaţa. Nu puteam să aleg soluţia mai uşoară, chiar dacă asta ar fi însemnat mai multă suferinţă şi durere pentru mine", a adăugat ea. Dispariţia ei, semnalată pe 8 mai, a generat un amplu elan de solidaritate, cu donaţii de peste 70.000 de dolari, ce au permis demararea căutărilor pe calea aerului.



Partenerul de viaţă al Amandei Eller a fost ultima persoană care o văzuse pe tânăra femeie înainte de a semnala dispariţia ei în faţa autorităţilor. Poliţia a găsit automobilul alb al dispărutei într-o parcare situată în apropiere de o potecă amenajată pentru pasionaţii de drumeţii montane.



"Departamentul de Poliţie din Maui este recunoscător familiei, comunităţii şi agenţiilor partenere pentru toate eforturile pe care le-au depus", a scris poliţia locală pe pagina sa de Facebook. "Ea este pur şi simplu la fel de puternică pe cât am prevăzut. Ştiam că putea să reziste atât de mult timp", au declarat rudele sale pe pagina de Facebook dedicată operaţiunilor de salvare a Amandei Eller, urmărită de peste 20.000 de persoane.



Apărând zâmbitoare într-o fotografie difuzată de rudele sale după ce a fost regăsită, tânăra femeie a slăbit aproximativ şapte kilograme, dar are o stare de sănătate bună, a explicat pentru CNN unul dintre participanţii la operaţiunile de căutare, Javier Cantellops.