O maimuţă pe motocicletă a încercat să fure o fetiţă. Cazul incredibil a fost surprins de camere VIDEO

Bizarul incident s-a petrecut în satul Tanjungsari, din Indonezia, şi doar intervenţia localnicilor a făcut ca răpirea să nu fie dusă la bun sfârşit. Copila a fost luată dintr-un grup de micuţi, care nu au ştiut cum să reacţioneze şi a fost târâtă câţiva metri.

Chiar dacă părea că este mai grea decât anticipase maimuţa, totuşi copila ar fi putut fi dusă destul de departe dacă nu erau câţiva adulţi martori la scenă.

