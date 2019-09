O maşină s-a proiectat în sala de la intrarea unui hotel al preşedintelui Donald Trump. Mai multe persoane au fost rănite

O maşină intră într-o sală de la intrarea unui hotel Trump la New Rochelle, în statul american New York, şi răneşte uşor mai multe persoane



O maşină a intrat în faţada unui hotel Trump Plaza la New Rochelle, în statul New York (nord-est) şi a rănit uşor mai multe persoane, scrie presa americană.



Salvatori au intervenit rapid la faţa locului, iar pagubele materiale păreau puţin importante.



Nimic nu indica imediat că ar fi vorba despre un act deiberat.



Potrivit unor martori, şoferul, rănit, ar fi ieşit din vehicul şi s-adus să se aşeze pe o canapea, în interiorul hotelului, fără să spună un cuvânt.