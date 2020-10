O nouă DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE din cauza Covid 19. Câţi români trebuie să o completeze

(3) Persoanele care sosesc în România din ţările/zonele de risc epidemiologic ridicat prevăzute la alin. (1) şi intră în carantină pentru o perioadă de 14 zile, pot ieşi din carantină după a 10 zi, dacă efectuează un test pentru SARS-CoV-2 în a 8 a zi de carantină, iar rezultatul acestuia este negativ şi nu prezintă simptomatologie specifică.

Art. 2 Organizarea de sărbători religioase este permisă numai cu participarea persoanele care au domiciliul sau reşedinţa în localitatea unde se desfăşoară activitatea, fără participarea persoanelor/pelerinilor din alte localităţi.

Prin folosirea aplicației se reduce timpul de așteptare pe fluxul de sosiri al aeroportului și, astfel, se fluidizează traficul pasagerilor care sosesc din străinătate. Totodată, se reduce riscul de răspândire a virusului SARS-CoV-2. Utilizarea formularului web mai are ca beneficii și verificarea corectitudinii datelor completate de pasageri, precum și protejarea cetățenilor și a personalului din aeroport.

Platforma https://chestionar.stsisp.ro a fost dezvoltată de specialiștii Serviciului de Telecomunicații Speciale împreună cu echipa de IT a organizației non-guvernamentale Citizen Next, la solicitarea Companiei Naționale Aeroporturi București, companie aflată sub coordonarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor.

Menționăm faptul că aplicația este disponibilă momentan doar la Aeroportul Internațional Henri Coandă București și poate fi accesată de pe site-ul www.bucharestairports.ro.

Pașii care trebuie urmați pentru completarea electronică a declarației epidemiologice de intrare în țară sunt următorii:

1. Accesați adresa https://chestionar.stsisp.ro folosind datele mobile/conexiunea la internet sau folosiți rețeaua WiFi Otopeni Airport disponibilă în Terminalul Sosiri;

2. Completați datele solicitate de aplicație și validați, apoi trimiteți formularul;

3. Este important să menționați adresa de izolare sau să marcați adresa de izolare cu adresa de domiciliu;

4. Veți primi un cod QR pe telefonul înregistrat în aplicație;

5. Tipăriți declarația sau scanați codul QR la ghișeul amplasat în acest scop pe fluxul sosiri și ridicați declarația de acolo;

6. Prezentați-vă la ghișeele DSP.

Raport coronavirus săptămâna 28 septembrie - 4 octombrie: 174 de focare înregistrate, cu peste 70 mai multe decât în săptămâna precedentă

Institutul Naţional de Sănătate Publică a prezentat, marţi, raportul privind situaţia infectărilor cu noul coronavirus în săptămâna 28 septembrie - 4 octombrie, precizând că s-au înregistrat 174 de noi focare, cu peste 70 mai multe decât în săptămâna precedentă. 36.8% din totalul cazurilor s-au înregistrat în Bucureşti, Iaşi, Bacău, Neamţ şi Cluj, iar cele mai multe decese au apărut în judeţele Prahova, Sibiu, Bacău şi Caraş Severin, dar şi în Bucureşti.

”În săptămâna 28 septembrie - 4 octombrie, 36.8% din totalul cazurilor s-au înregistrat în Bucureşti, Iaşi, Bacău, Neamţ şi Cluj. 30.4% din totalul deceselor au fost înregistrate în Bucureşti, Prahova, Sibiu, Bacău şi Caraş Severin”, a transmis, marţi, INSP, în raportul săptămânal.

Potrivit secialiştilor, în 22 judeţe şi Municipiul Bucureşti se înregistrează o rată de incidenţa cumulată peste 100/100.000 locuitori, iar un caz de 25 a fost înregistrat la personal medical.

”81.4% din totalul deceselor au fost la persoane peste 60 ani, iar 60.1% din decese au fost la bărbaţi. 95.3% din persoanele decedate aveau cel puţin o comorbiditate asociată”, a mai transmis INSP.

Potrivit susei citate, vârsta medie a peroanelor care s-au infectat în perioada de referinţă este de 48 de ani, iar vârsta medie a celor care au decedat este de 70 de ani.

În ţară s-au înregistrat 174 de noi focare, faţă de 102 câte au fost raportate în săptămâna precedentă.

De asemenea, 16 judeţe sunt considerate cu vulnerabilitate ridicată, având în vedere capacitatea sistemului de răspuns, calculat în baza ratei de incidenţă, numărului de focare, ratei de transmitere, gradului de ocupare a paturilor din secţiile Covid 19 şi secţiile ATI.