O nouă DEMISIE din PSD. Politicianul a trecut la Pro România

Pro România continuă să acapareze politicieni din cadul PSD. "După trei luni în care am tăcut, m-am decis să revin în viața politică locală. Am ales să fac parte din PRO România Rm. Sărat, cea mai tânără organizație politică locală, dar care și-a arătat forța cu prilejul alegerilor europarlamentare. La nivel national PRO Romania Buzau este a doau organizatie ca numar de voturi, aici se face performanta. Cred că am făcut cea mai bună alegere. Trebuie să arătăm râmnicenilor, dar și celor care conduc azi administrația locală ce înseamnă cu adevărat profesionalismul și transparența, cum se poate lucra fără temeri și fără manipulări", spune Torcărescu.