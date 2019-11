O nouă DEMISIE în Guvernul Orban. Anunţul, apărut în Monitorul Oficial în timpul dezbaterii

Potrivit deciziei luate luni, şeful Executivului a dispus ca până la numirea unui nou conducător al instituţiei atribuţiile lui Coca să fie exercitate de Octav Bzoja, subsecretar de sat în cadrul Secretariatului privind luptătorii anticomunişti.



De asemenea, Orban l-a desemnat, printr-o altă decizie, pe Ionel Dancă, şeful Cancelariei premierului, în calitate de coordonator naţional al Comitetului interministerial pentru coordonarea relaţiilor României cu Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE).

Premierul Ludovic Orban anunţa că a început deja să semneze decizii de demitere a unor secretari de stat, dând ca exemple deciziile de eliberare din funcţie ale fiilor unor politicieni precum Adrian Năstase, Dumitru Buzatu sau fiul generalului în rezervă Marian Tutilescu. "Cred că o să fac febră musculară de la semnat decizii de demitere", a afirmat primul ministru.

Prezent, miercuri după-amiază, la preluarea mandatului de ministru al Finanţelor Publice de către Florin Cîţu, premierul Ludovic Orban a anunţat că a început să semneze decizii de eliberare din funcţii ale unor secretari de stat puşi de fosta guvernare.

"În privinţa secretarilor de stat de la nivelul ministerelor, pot să vă spun că am luat decizia să semnez decizii de eliberare pentru cei mai mulţi secretari de stat. Am şi început semnarea deciziilor: am găsit acolo nişte secretari de stat sau consilieri onorifici, băiatul domnului Adrian Năstase, băiatul domnului Buzatu care a fost eliberat din funcţia de secretar de stat, mai era băiatul domnului Tutilescu, cadre de nădejde", a afirmat Ludovic Orban.

Acesta a precizat că doreşte să finalizeze cât mai repede "procedura de depesedizare", în primul rând la nivelul funcţiilor de demnitate publică.

"Sper să finalizez procedura de depesedizare în primul rând la nivelul funcţiilor de demnitate publică, ulterior vom avea grijă ca orice concurs care este organizat în orice minister şi în orice autoritate publică din România să se desfăşoare transparent, să se desfăşare după proceduri şi criterii foarte clare, astfel încât rezultatul să fie posibilitatea de a aduce cei mai buni oameni în funcţiile care sunt scoase la concurs” a spus primul ministru.

"Cred că o să fac febră musculară de la semnat decizii de demitere", a mai spus Ludovic Orban.

El a reluat astfel afirmaţiile făcute în şedinţa de Guvern de miercuri: "De asemenea, este foarte important să demarăm procedura de curăţare instituţiilor publice de aceia care au ocupat funcţii de demnitate publică şi care nu şi-au exercitat funcţiile aşa cum ar fi trebuit. Pot să vă spun că deja am început să semnez decizii şi aştept să fac febră musculară de la semnat decizii de demitere ale secretarilor de stat, consilierilor de stat, secretarilor general şi a celorlalte categorii de funcţii care depind de ministru şi de premier pentru că trebuie să readucem competenţa, profesionalismul, integritatea în fruntea instituţiilor publice, să terminăm odată cu pilăraia, cu nepotismul. Am semnat ieri nişte decizii, băiatul lui…, băiatul lui…, băiatul lui… şi aşa mai departe. Se vor vedea public în momentul în care vor fi publicate în Monitorul Oficial”.