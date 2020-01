O româncă stabilită în Irak, la Erbil, povesteşte iadul prin care a trecut în ultimele zile. Cum a trăit atacul cu rachete al Iranului

Roxana Diaconescu s-a mutat la Erbil în februarie 2019. Nu a fost o alegere personală, ci a fost motivată de faptul că organizaţia pentru care lucrează are sediul în acest oraş. "Lucrez într-un ONG local care se ocupă cu ajutorarea sirienilor atât în Irak, dar şi în Siria. Suntem localizaţi în Erbil deoarece este mai uşor pentru noi să accesăm Siria din această poziţie", a declarat Roxana, pentru Radio Iaşi.

"Este un oraş foarte prietenos cu străinii, kurzii-irakieni sunt foarte plăcuţi, nu am întâmpinat niciun tip de ostilităţi de când suntem aici, nici eu şi nici alţi colegi de ai mei străini şi există de asemenea o mică comunitate de români. Ne întâlnim din când în când şi ne vedem în diverse ocazii, precum Ziua României sau pur şi simplu la o cină", a descris Roxana Diaconescu, atmosfera din Erbil.

Cum a trăit Roxana atacul cu rachete

Ea a descris şi momentul atacului iranian îndreptat către baza militară americană din acest oraş. "Nu pot spune că am simţit atacul iranian cu toate că locuiesc destul de aproape de baza militară care este situată în cadrul aeroportului. Nu am auzit când s-au tras rachete, până dimineaţă când am citit ştirile nu am ştiut ce s-a întâmplat. A fost o zi normală de lucru, am mers la serviciu, mi-am trimis copilul la şcoală. Atmosfera s-a simţit în sensul în care toată lumea este oarecum îngrijorată cu ce se va întâmpla, dacă Statele Unite vor riposta sau nu la aceste atacuri şi toată lumea se întreabă care va fi următorul pas, este ok să rămânem, este timpul să plecăm? Momentan nu există ONG-uri care să-şi trimită expaţii din Irak, toată lumea este pe poziţii, toată lumea lucrează normal", a povestit Roxana Diaconescu.

"Locuiesc la aproximativ zece minute de mers cu maşina de aeroport dar racheta care a fost trasă nu a fost neapărat în cadrul aeroportului, a fost la cinci kilometri distanţă de acesta, pe un teren, şi nu a explodat. Alte rachete nu au fost trase în oraşul Erbil, a mai fost o rachetă trasă la 40 de kilometri distanţă, aproape de o tabără de refugiaţi sirieni dar nu a produs victime", a adăugat aceasta.

Citeşte şi Cine e bărbatul de la care a pornit războiul americano-iranian. Povestea tânărului ucis la Kirkuk, devenit cetăţean SUA acum doi ani

Totodată, Roxana Diaconescu a povestit pentru sursa citată şi cum se prezintă în momentul de faţă situaţia la Erbil: "Situaţia este relativ calmă, oamenii sunt într-adevăr îngrijoraţi dar nu pot spune că se resimte pe străzi, nu sunt mai puţini oameni pe străzi sau nu există oameni care au plecat, cel puţin nu în cartierul în care locuiesc, nu am văzut persoane alarmate. Lumea este îngrijorată dar speră că asta a fost tot. Ne aşteptam oarecum la un răspuns din partea Iranului, ne gândeam de asemenea cu toţii că probalil baza din Erbil va fi una din ţinte dar, de exemplu colegul meu trebuia să plece azi noapte spre Gaziantep şi a fost anunţat din timp că zborul s-a anulat, toate zborurile au fost anulate, motivul au fost condiţiile meteo cu toate că vremea a fost bună, nu a plouat, nimic care să reducă vizibilitatea, deci, se ştia din înainte de atac astfel încât au fost evitat toate potenţialele victime".