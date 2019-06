Atacul a vizat o clădire din orașul Sderot, ce este situat în apropierea frontierei cu Fâșia Gaza. De asemenea, în urma atacului nu au fost raportate victime. Clădirea a fost distrusă.

Conform primarului orașului Sderot, atacul a vizat o clădire în care funcţionează o şcoală religioasă evreiască.

#Breaking : a missile from Gaza hit directly a building in Sderot.

No injuries reported pic.twitter.com/ikdORMO63v