O ţară întreagă este în stare de şoc. Procurorul general şi câinele său a fost ucişi în faţa casei

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Rachelle Bergeron, fost avocat în New York şi detaşată ca procuror general în Federaţia Microneziei, a fost ucisă cu focuri de armă în faţa reşedinţei sale din Insula Yap. Ea se întorcea de la plimbare cu câinele, în atac fiind ucis şi animalul

Rachelle Bergeron a fost împuşcată în jurul orei 7 seara, a anunţat guvernatorul insului, Henry Falan. Soţul acesteia, Simon Haemmerling, era acasă când a avut loc asasinatul, auzind împuşcăturile. El, împreună cu un vecin, au dus-o pe femeie imediat la Yap Memorial Hospital, dar rănile suferite i-au fost fatale, medicii doar constatând decesul când au ajuns s-o examineze. Rachelle Bergeron avea 33 de ani şi se mutase pe insulă în 2015, pentru a fi asistenta procurorului general al insulei Yap. Anul acesta ea fusese chiar instalată în funcţia de procuror general al insulei, pe care o deţunea şi la momentul asasinatului. FBI-ul a trimis o echipă la Yap pentru a investiga această crimă. Potrivit profilului său de pe LinkedIn, Rachelle Bergeronşi-a luat diploma în drept la Universitatea din Florida, în 2010. Originară din Wisconsin, aa era membră a Baroului din New York, iar anterior a lucrat în New York, Washington DC şi Asia de Sud. Ea şi soţul său se pregăteau să celebreze un an de la căsătorie. loading...

