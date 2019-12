O vedetă de la noi şi-a transformat casa în adăpost temporar pentru câini şi pisici. Despre cine este vorba FOTO

Artista recunoaşte că soţul ei o sprijină şi, mai mult, de cele mai multe ori el este cel care i le aduce acasă, scrie spynews.ro. Miki crede că Blacky - singurul câine de talie mare pe care îl are, care a venit la ei la poarta ei, rănit - ar fi reîncarnarea unui alt câine.

"Blacky a venit pe strada noastră la un an după ce ne-am mutat la casă. Nu mergea cu picioarele din spate. O vecină i-a dat să mănânce şi ea s-a aciuat acolo pe stradă, la noi. Între timp a făcut şi pui. I-am adus şi un coteţ şi aveam grijă toţi vecinii de pe stradă, le aduceam mâncare, apă. Până la urmă eu am băgat-o pe Blacky în curte să aibă şi ea o casă a ei şi m-am ataşat foarte tare de ea. Este o căţea foarte iubitoare şi afectuoasă aşa. Şi are nişte ochi, Doamne, când se uită aşa, te fixează cu privirea. Nu ştiu, are nişte ochi pătrunzători. Şi se urcă pe tine şi te ia în braţe şi te strânge. Şi oftează. (...) Îmi plac câinii uriaşi şi am numai din ăştia mici. Mie îmi place să mă tăvălesc cu ei, mai ales că acum am gazon în curte. Blacky e imensă, seamănă cu un schnautzer uriaş. Eu am avut un schnautzer uriaş şi chiar mă gândesc că s-a reîncarnat şi a venit la poartă. Pentru că are aceeaşi privire şi aceeaşi ochi. Şi felul cum oftează... Îşi bagă nasul aici a mine, la gât şi oftează. Mă apucă aşa, ca un om şi mă ţine aşa, cu degetele, cumva, nu ştiu ce să zic", declară artista.