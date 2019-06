O vedetă TV de la noi trebuie să scoată caprele din dormitor ca să facă dragoste FOTO

"Nu mi-aş imagina viaţa fără animale. Fără oameni stau, fără animale - niciodată. Fara animale si Dumnezeu nu pot sa stau, nu concep. Toată viaţa mea am ţinut animalele în dormitor. Prietenul meu mi-a spus ca daca vreau sa am copii intr-o zi, sa nu mai tin animalele in casa. Si am zis OK. Acum au castelul lor. Animalutele nu mai dorm in pat, asta nu se mai intampla demult. Nici cand e frig afara nu le tin in casa. Punem un calorifer, punem o plasma si un bec, care face si ala caldura. Ca sa simta ca este in casa. Si le punem desene si muzica si stau cuminti. Da, nu mai tinem animale in casa pentru ca ingerul alb mi-a spus "Gata, daca vrei copii, renunta la tot". Si mama mea mi-a spus si tatal meu, toti mi-au spus. Dar eu le iubesc din copilarie. Nu astept inca un copil, nu sunt insarcinata, dar vreau sa fac. Adica lucrez", declară Mariana Calfa, potrivit spynews.ro.