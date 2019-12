Oana Roman a renunţat la inhibiţii după DIVORŢ. Şi-a pus fanii în cap: "Nu-mi place goliciunea ta!" FOTO

Oana Roman a acceptat să o ajute pe prietena sa, Vica Blochina, în promovarea afacerii sale cu lenjerii de pat care nu se șifonează niciodată. Astfel, s-a pozat stând lasciv pe pat, în furou decoltat și halat, având părul desprins.

"Nu-mi place goliciunea ta dacă faci reclamă la lenjerie. O poți face și fară să îți arăți sânii cât de mari și cât de siliconați sunt", "Nu-i frumos din partea ta"," Nu te prind ședințele astea photo", sunt câteva dintre comentariile fanilor.

INFIDELITATEA, adevăratul motiv al despărţirii dintre Oana Roman şi Marius Elisei. Cine pe cine a înşelat

Oana Roman pare să se simtă din ce în ce mai bine în noua postură de femeie singură.

"Am o datorie față de publicul meu pe care nu l-am mințit niciodată. Prefer să aflați de la mine decât din zvonuri sau speculații. În aproape 7 ani de relație, am trăit împreună cu Marius momente absolut minunate și fericirea adevărată, dar am avut și momente foarte grele în care amândoi ne-am luptat cu boala, cu lipsurile, cu grijile!", este o parte din mesajul Onei Roman.