Oana Roman nu divorţează de Marius Elisei. "Am verigheta pe mână"

Oana Roman a precizat că nu este vorba despre divorţ, ci doar de o separare de moment de soţul ei, Marius Elisei, fiind posibilă împăcarea.

Mioara Roman, reacţie incredibilă după ce fiica sa a anunţat DIVORŢUL. Cele două locuiesc în aceeaşi casă

"Pasul ăsta nu l-am făcut de capul meu. Am explicat foarte clar despre ce e vorba. Eu sper ca de sărbători, având în vedere că avem un copil, el să fie prezent, întrucât așa este normal. Om vedea ce ne rezervă viitorul. Repet și vreau ca lumea să înțeleagă foarte clar eu nu am vorbit despre divorț. Nici o secundă. Am spus foarte clar că este o separare și că nu știm ce ne rezervă viitorul. Toată lumea a zis că deja am divorțat, ceea ce este o aberație. Nu am divorțat, nu am depus încă divorțul, doar ne-am separat", a declarat Oana Roman pentru Libertatea.

Oana Roman divorţează: "Am ajuns in punctul in care între noi lucrurile nu mai functioneaza ca si cuplu"

"Între noi, la un moment dat, lucrurile nu au mai funcționat, în ceea ce privește cuplul nostru, și am ajuns la concluzia că separarea este cea mai bună variantă, deocamdată. Deci nu a vorbit nimeni de infidelitate, nu a vorbit nimeni despre bani, nu a vorbit nimeni despre divorț. După cum observi, am verigheta pe mână", a mai spus Oana Roman.