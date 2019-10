Oana Zăvoranu a răbufnit după ce paparazzii i-au surprins iubitul cu altă femeie

"Ce nebunie? Nu mai are voie Alex să bea o cafea cu o amică de la sală? Pai unde trăim, în padure? Și eu am amici bărbați cu care ies la cafele. Asta înseamnă ce? Că ne înșelăm? Nu terminați odată cu prostiile?', a declarat Oana Zăvoranu pentru VIVA!.

Alex Ashraf a făcut multe eforturi pentru a o cuceri pe Oana Zăvoranu și într-un final a reușit, iar acum bruneta spune că este bărbatul vieții ei.

Alex Ashraf a fost surprins de Paparazzii în timp ce era cu o altă femeie, la o benzinărie din Capitală, potrivit Cancan. Se pare că cei doi sunt foarte apropiați, iar femeia care îl însoțește pe soțul Oanei Zăvoranu îi este și parteneră în sala de fitness.

Cei doi au stat minute în șir de vorbă, timp în care femeia și-a pus picioarele pe scaunul palestinianului, moment în care acesta a început să o atingă pe picioare, gest care a încântat-o pe sexy bruneta. După ce au stat la șuetă în benzinărie, cei doi au plecat la sală, iar după antrenament au ieșit împreună din sala de fitness, însă fiecare a plecat cu mașina lui.

A apărut și prima reacție a soțului Zăvorancei. Acesta a postat pe pagina sa de Instagram o fotografie realizată la sala de forță, iar comentariul său a transmis că este… singur, doar cu exercițiile sale, ”colega” de sală cu care a fost surprins nefiind prezentă în… peisaj.

”Just me and my workout” – ”Sunt singur, doar eu și exercițiile mele”, a scris soțul Oanei Zăvoranu pe pagina sa de Instagram.