Ocazie NOROCOASĂ pentru noi în 2020! Ce ŞANSĂ UNICĂ îţi aduce colaborarea dintre JUPITER şi URANUS din 15 decembrie 2019

Cuvintele pentru aceasta energie sunt: eliberare, schimbare pozitiva, noroc, sincronicitate, optimism, incredere, pe repede inainte, pofta de viata.

Inainte de a incheia acest an, sa profitam de aceasta sansa de a ne elibera de ceva ce ne blocheaza (fie in viata de toate zilele, fie in mintea noastra) si sa facem un mare salt bazat pe credinta ! Nu uita, norocul ii favorizeaza pe curajosi!

Ca un puternic fulger pe cer, Jupiter in trigon cu Uranus aduce schimbari electrizante. Cele doua mari planete te pot elibera de ceva ca sa te poti duce spre peisaje mai verzi ale vietii tale viitoare sau iti pot aduce oportunitati extraordinare chiar mura in gura ! Acest tranzit este senzational dar poate sa se simta si cu putina teama pentru ca ne indreptam cu viteza mare spre un viitor total nou pentru care nu avem harta si indicatoare ! Dar sa avem incredere pentru ca orice va veni va fi plin de noroc si ne va imbunatati viata exponential!

Sa fim fericiti si cu succes nu e ceva ce vine peste noapte ci e urmare a unei serii de decizii pe care le luam in fiecare zi.

Ziua de 15 decembrie aduce sansa de a putea crea un nou viitor. Eliberati de constrangeri si inarmati cu o noua viziune, vm fi pusi pe repede inainte spre ziua de maine. Suntem martorii unor schimbari uimitoare. Acum este vremea pentru speranta, pentru a indrazni sa ne eliminam obstacolele din calea cresterii noastre si pentru a avea credinta necesara de a accepta ca orice poate fi posibil.

Aceasta vibratie norocoasa nu va dura la nesfarsit. Sa ne folosim de aceste vanturi favorabile ale schimbarii ca sa avansam cu curaj spre un viitor in care niciun barbat sau femeie nu a ajuns inca!

Fiecare zodie va fi impactata diferit de aceasta energie norocoasa si imprevizibila uriasa. Iata cum!

Jupiter in Capricorn in trigon cu Uranus in Taurus ne aduce tuturor noroc si oportunitati, curatandu-ne calea de obstacole. Dar depinde de fiecare in parte sa indrazneasca sa faca acest salt al schimbarii spre mai bine in viata sa ! Fa sa se intample si pentru tine.

Horoscop special pentru BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

O noua folosire inovatoare a resurselor tale iti va deschide noi oportunitati in munca. Esti foarte inventiv cand vine vorba de bani si este incantat sa iti pui toata energia la treaba ca sa iti cresti veniturile. Aspectul iti aduce mult noroc si oportunitate la job, facandu-te popular printre colegi si angajati. Fii gata pentru munca si aspecte ce tin de bani ca sa profiti de aceasta energie puternica astrala, creste-ti sarcinile de facut, elibereaza-te din treburi plictisitoare de rutina si creste-ti puterile de a castiga. Da tot ce ai mai bun din tine, nu vei regreta. Progresul tau este aici si tu esti cea mai potrivita zodie sa implementezi schimbarile necesare.

Horoscop special pentru TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Acum este timpul sa iti asumi riscuri, sa iti folosesti carisma si sa mergi mai departe cu planurile tale creative. Esti in procesul de a dobandi o noua identitate si sa iti vezi popularitatea si pofta de viata crescand. Curajos si cutezator, tu esti acum un instrument al schimbarii, cu multa energie sexuala si creativa aflata la dispozitia ta. Sunt vremuri eliberatoare in care poti face un salt de incredere si sa cauti fericirea, creand un viitor mai bun pentru tine si copiii tai actuali sa viiitori. Ai noroc in toate activitatile intreprinse.

