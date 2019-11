Octavian Strunilă trece prin momente teribile. Cum a ajuns să-şi piardă casa şi să acumuleze datorii uriaşe

Octavian Strunilă a dat lovitura cu telenovelele Inimă de țigan și State de România, care l-au propulsat spre alte producții care au fost extrem de bine primite de români: Numai iubirea, Lacrimi de iubire, Moștenirea şi Tanti Florica. Din păcate, la fel cum au dispărut contractele, așa s-au dus și banii.

Fiul lui Alexandru Arşinel este DATOR VÂNDUT. Cum a ajuns să aibă de returnat 500.000 DE EURO

La scurt timp a încetat să mai apară la tv, și-a pierdut casa în care a investit zeci de mii de euro pe care i-a împrumutat de la bancă, 80.000 de euro, scrie Cancan. Deși pentru un timp ratele nu au constituit un motiv de îngrijorare, veniturile s-au tot diminuat, așa că nu le-a mai putut plăti. În acest context, ratele restante s-au aglomerat, iar locuința i-a fost scoasă la vânzare prin licitație.

"Dacă în 2010 am avut venituri de 296.302 lei, iar în anul acordării creditului, 2011, am avut venituri de 158.737 lei, anii următori au dus la o scădere de 90% a acestora. În 2012, am avut venituri de 21.119 lei, iar în tot anul 2013 am avut venituri de 14.584 lei. Acest aspect a determinat atât imposibilitatea achitării creditului, cât și imposibilitatea asigurării minimului necesar pentru traiul familiei", a susţinut Octavian Strunilă.