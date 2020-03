Olguţa Vasilescu (PSD) o acuză pe Violeta Alexandru de fake news: "Noroc că economia n-a reacţionat aşa cum a citit Violeta în stele"

Numărul contractelor de muncă suspendate a crescut la aproximativ 250.000, a declarat, duminică, ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale, Violeta Alexandru, adăugând că Executivul este pregătit să adopte noi măsuri în funcţie de cum va evolua această situaţie. Anunţ a provocat un atac dur al predecesoarei acesteia la ministerul Muncii.

Ministrul Muncii: 200.000 de contracte de muncă suspendate au fost înregistrate în această săptămână

”Declarația Violetei Alexandru că, din cauza Coronavirusului, au fost suspendate 200.000 de contracte de muncă cred că se încadrează ușor la infracțiunea privind lansare de fake news-uri în perioada de stare de urgență. Când am auzit-o la tv spunând că deja a fost suspendat un număr de contracte care reprezentau creșterea pe un an, un an și jumătate de locuri de muncă pe guvernarea noastră, m-am îngrozit. Am vrut imediat să dau o replică și să spun că femeia nu știe ce vorbește, că e imposibil așa ceva, dar am zis să verific. Pentru că, dacă era așa, însemna că în câteva luni economia românească sărea pur și simplu în aer. Nu mai spun câți oameni de afaceri au sunat ieri să ia informații despre această situație… Când auzi că atâtea firme românești (să nu uităm că majoritatea au unul, doi sau trei angajați doar) pun lacătul, înseamnă că trebuie să te grăbești și tu să o faci. La naiba, mai lași să se acumuleze și datorii? Ca să nu mai spun că nici OUG care prevede plata de la stat a 75 la sută din șomajul tehnic nu se publicase în Monitorul Oficial ieri și angajatorii nu știau încotro să o apuce! Noroc că mediul economic n-a reacționat așa cum a citit Violeta în stele, că în REVISAL nu avea cum să fie așa ceva… Oameni buni, suntem încă bine! Despre informarea doar din surse oficiale nu mai știu ce să vă spun, dar o să va invit totuși să o faceți, sperând că cineva din Guvern va ieși, totuși, cu date reale! E vital că mediul de afaceri să nu între în panică!” a scris Lia Olguța Vasilescu, pe Facebook.

Întrebată câte contracte au fost suspendate până în prezent, ministrul Muncii a spus că acum sunt puţin peste 250.000, însă luni dimineaţa va avea o informare completă.



Ea a adăugat că orice tip de sprijin pe care oamenii îl cer este analizat de echipa guvernamentală, astfel încât sectoarele care au nevoie de un sprijin suplimentar faţă de ceea ce s-a decis decis deja să poată beneficia de acest lucru.



"Pentru moment sperăm ca măsurile noastre să fie cunoscute cât mai larg în ţară astfel încât oamenii să îşi pregătească documentele. Lucrez cu ANOFM pentru a-şi organiza procedurile, astfel încât să răspundem rapid solicitărilor pe care le vom primi", a menţionat Alexandru.



Ministrul Muncii a precizat că îşi doreşte ca măsurile să fie popularizate şi oamenii să beneficieze cât mai larg de sprijinul oferit de Guvern.



"Eu vreau că acestea să fie popularizate şi oamenii să beneficieze cât mai larg de sprijinul oferit de Guvern pe ceea ce se numeşte şomaj tehnic, adică pentru acoperirea costurilor pentru angajaţii cărora le suspendă temporar activitatea şi în funcţie de cum evoluează lucrurile suntem pregătiţi să sprijinim în continuare în moduri complementare la această primă măsură pe toţi cei care au nevoie de Guvern. Guvernul este receptiv la toate semnalele pe care le primeşte", a spus ministrul Muncii.

Violeta Alexandru, ministrul Muncii, despre plata pensiilor în timpul epidemiei de coronavirus. Scenariul în care se face anticipat



Pe 20 martie, Violeta Alexandru spunea că un număr de 200.000 de contracte de muncă au fost suspendate la nivelul acestei săptămâni, dar că se aşteaptă la o cifră de 300.000 - 400.000 pentru această perioadă.



"Din datele pe care le avem la dispoziţie în Registrul Electronic al Evidenţei Salariaţilor - Revisal, rezultă în acest moment un număr în această săptămână de aproximativ 200.000 de contracte de muncă suspendate. Sigur, situaţia este în evoluţie, dar nu se vede o evoluţie îngrijorătoare în acest moment, în sensul că cifrele nu variază foarte mult de la o zi la alta. Sigur, e o situaţie gravă, faptul că 200.000 de oameni nu mai au contractele în plină forţă şi le au suspendate, în mod evident este o situaţie foarte grea. Nu văd încă schimbări de la o zi la alta. De aceea noi ne-am pregătit cu o estimare în jurul cifrei de 300.000 - 400.000 (de contracte de muncă suspendate, n.r.) pentru această perioadă, acoperită de decretul preşedintelui (starea de urgenţă, n.r.)", a afirmat atunci Violeta Alexandru.



Potrivit datelor de la Inspecţia Muncii, numărul salariaţilor activi era de 5,62 milioane la finele lunii februarie 2020.