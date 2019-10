Articol publicat in: Extern

Operaţiune poliţienească în statele UE. S-au confiscat droguri în valoare de 85 de milioane de euro

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net O amplă operaţiune la care au participat forţe de poliţie din 16 state ale Uniunii Europene s-a soldat cu confiscarea unor cantităţi masive de droguri de sinteză, valorând 85 milioane de euro pe piaţa neagră, şi cu peste 400 de arestări, a comunicat vineri Europol, potrivit AFP. Agenţia europeană de cooperare între forţele de poliţie a calificat aceste rezultate drept 'o imensă lovitură pentru piaţa drogurilor din Europa'.



Operaţiunea, începută în septembrie, a avut 'un impact important asupra reţelelor de traficanţi de droguri', perturbând în special producţia de amfetamine, precizează comunicatul Europol.



Conform primelor rapoarte, forţele de poliţie europene au interceptat 11,3 tone dintr-un precursor chimic utilizat la producerea anumitor droguri, o cantitate din care ar fi rezultat 6,3 tone de amfetamine, în valoare de aproape 63 milioane de euro, informează Agerpres. Citeşte şi Marea Britanie se confruntă cu cea mai mare reţea de trafic de droguri descoperită vreodată



Au mai fost confiscate 1,3 tone de cocaină şi aproape 20.000 de comprimate de ecstasy.



Operaţiunea, coordonată de Europol şi condusă de Biroul central de anchetă polonez, şi-a propus să lupte împotriva traficului de droguri, de persoane şi de migranţi, precum şi împotriva contrafacerii de documente şi a infracţiunilor de mediu, potrivit Agerpres.



Potrivit Europol, au fost arestate în total 411 persoane şi au fost identificate 54 victime potenţiale ale traficului de persoane.



Autorităţile au confiscat de asemenea 166 animale din specii sălbatice şi 2,4 tone de peşte provenit din pescuit ilegal. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay