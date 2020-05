Operaţiunea Tunsoarea. Protestul frizerilor împotriva măsurilor de izolare VIDEO

Aproximativ 300 de persoane au participat la acest protest desfăşurat sub sloganul ''Operaţiunea tunsoarea'', potrivit estimărilor poliţiei locale. Demonstranţii au ignorat ordinele locale de sănătate publică care impun ca saloanele de frizerie să rămână închise pentru a împiedica transmiterea noului coronavirus. "Şapte persoane au primit citaţii pentru comportament turbulent după ce au ignorat avertismentele forţelor de ordine de a opri tunsorile", a precizat poliţia statului Michigan pe Twitter.

Toate cele 50 de state americane au relaxat măsurile de izolare la domiciliu în diferite grade, statele conduse de republicani relaxând mai rapid restricţiile în comparaţie cu cele administrate de democraţi. Numărul protestelor împotriva restricţiilor de izolare la domiciliu a crescut pe teritoriul Satelor Unite, tonul devenind mai partizan.

Donald Trump a îndemnat statele să dea curs rapid reluării activităţilor economice criticând guvernatorii democraţi în ciuda avertismentelor venite din partea înalţilor oficiali din domeniul sănătăţii publice referitor la riscul unui al doilea val de cazuri de infectări cu noul coronavirus dacă restricţiile sunt relaxate prea rapid.

Statele Unite se află pe primul loc în lume în ceea ce priveşte cazurile raportate de coronavirus cu peste 1,5 milioane de infectări şi peste 93.000 de decese, potrivit unui bilanţ alcătuit de Universitatea Johns Hopkins.

