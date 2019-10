Articol publicat in: SciTech

ORA DE IARNĂ 2019. Toată ţara aşteaptă decizia autorităţilor. De când nu se mai schimbă ora în România

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net ORA DE IARNĂ 2019. Deși s-a zvonit că nu se va mai trece la ora iarnă, potrivit legislației Uniunii Europene, schimbarea va avea loc totuși și anul acesta. Ora de iarnă se aplică în ultima noapte de sâmbătă spre duminică din luna octombrie. Astfel, în noaptea de 26 spre 27 octombrie 2019, ora 4.00 devine ora 3.00. Practic, se revine la ora normală, iar noi vom dormi mai mult cu o oră. ORA DE IARNA 2019. Au mai rămas două ssăptămâni și gata, se schimbă din nou ora, trecem la cea de iarnă, prin urmare vom dormi mai mult cu o oră. Trecerea la ora de iarnă 2019 se face în ultimul weekend din luna octombrie, mai exact, duminică, pe 27 octombrie 2019. Aceasta ar putea fi ultima schimbare, după decizia CE. Din acest moment, ziua scade treptat, iar noaptea devine din ce în ce mai lungă, pană la solstițiul de iarnă, marcat pe 21 decembrie. Motivul pentru care s-a decis schimbarea orei și trecerea la ora de iarnă este tocmai pentru a beneficia cât mai mult de lumină naturală pe parcursul unei zile. ORA DE IARNĂ. S-a decis la nivel UE, nu se mai schimbă ora Așadar, în noaptea de 26 spre 27 octombrie, ceasurile se vor da cu o oră înapoi și se trece la ora de iarnă 2019. Ora 4:00 va deveni ora 3:00, deci vom dormi mai mult cu o oră. La începutul lunii martie 2019, în Comisia Europeană s-a votat favorabil propunerea ca începând din anul 2021 să se renunţe la schimbarea orei de iarnă şi în UE. În urma acestui vot, statele membre care preferă să rămână la ora standard, cunoscută şi drept ora de iarnă, vor face această ultimă schimbare în ultima duminică a lunii octombrie. Medicii consideră că oamenii au nevoie de aproximativ o săptămână pentru a se adapta la ora de iarnă, deoarece trebuie să se culce cu o oră mai devreme decât s-au obişnuit. În anumite cazuri, schimbarea orei poate afecta ceasul biologic. ORA DE IARNĂ 2019. Dormim mai mult cu o oră după schimbarea orei Potrivit specialiștilor însă, cei mai mulţi dintre noi îşi vor ajusta ceasul biologic destul de rapid. După câteva zile, cei mai mulți oameni se vor obişnui cu noul program. Echinocțiul de toamnă are ca semnificație echilibrul dintre lumină și întuneric, dintre masculin și feminin, dintre viață și moarte. După echinocţiul de toamnă, durata zilelor va continua să scadă în emisfera nordică, iar cea a nopţilor să crească, până în jurul datei de 21 decembrie, când are loc solstițiul de iarnă. loading...

