Orban acuză greaua moştenire: Politica bugetară ne-a adus în situaţia de astăzi

"Politica bugetară ne-a adus în situaţia în care suntem astăzi, nu poţi să generezi cheltuieli pentru care nu ai venituri. Populismul, încercarea de a crea avantaje care nu sunt normale şi fireşti într-o societate numai din dorinţa de a obţine voturi de la anumite categorii", a precizat luni Orban, la Forumul Capitalului Românesc, citat de Agerpres.



El a adăugat că utilizarea banilor publici pentru "a crea privilegii" şi pentru a institui "discriminări" între cetăţeni a fost o practică "destul de largă".



"De exemplu, atunci când institui un drept, trebuie să fii convins că ai resursele ca să acorzi dreptul respectiv către toţi cei care îţi cer dreptul respectiv. Pentru că, dacă nu ai resursele acestea, înseamnă că creezi o discriminare pentru cetăţeni. Neutralitatea fiscală, egalitatea din punct de vedere al legii şi implicit din punct de vedere fiscal sunt lucruri fundamentale care ţin de moralitate, ca să nu mai spun de moralitatea cheltuielilor publice pe care trebuie să le faci. Iar aici, din păcate, în România, nu numai mulţi oameni politici, dar şi mulţi formatori de opinie prezintă nişte lucruri nerealizabile ca pe nişte lucruri realizabile. Nu poţi să creşti un venit dacă nu ai resurse", a susţinut Orban.



El a dat ca exemplu Legea salarizării, susţinând că sectorul public este un concurent pentru cel privat.



"Au prevăzut creşterea pe patru ani de zile cu câte 25% în fiecare an, iar pentru anumite categorii au făcut şi creşterea în anticipaţie, iar anul acesta ar trebui să facem o altă creştere în anticipaţie. Am ajuns ca salariile în sectorul public să fie mai mari decât cele din sectorul privat. Sectorul public e un concurent pentru sectorul privat. Companiile de la Bucureşti sunt plătite, raportate pe fiecare domeniu de activitate, cu salariu de 35-40% mai mare, în condiţiile în care aproape nu desfăşoară nicio activitate cele mai multe dintre companii. În sectorul public am ajuns să avem salarii - dar nu sunt numai salarii, sunt tot felul de sporuri, de sisteme de creştere - indemnizaţii de hrană, vouchere de vacanţă (...). Nu poţi să creezi un asemenea sistem care de fapt să-ţi afecteze piaţa muncii, să-i afecteze exact pe cei care duc economia înainte şi care îţi asigură dezvoltare, creştere economică", a spus Orban.