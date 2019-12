Orban, despre pensiile speciale: Noi susţinem principiul contributivităţii care să stea la baza calculului pensiilor, cu excepţia milit

"Dacă preşedintele are un punct de vedere, întotdeauna noi ţinem cont de acest punct de vedere, dar în ceea ce priveşte decizia politică a PNL, pe care am cumpănit-o mult, este aceea că noi susţinem principiul contributivităţii care să stea la baza calculului pensiilor, cu excepţia pe care o admitem, cea a cadrelor militare, pentru că cei care îmbracă haina militară sunt în serviciul ţării toată viaţa. Sistemul acesta este folosit în toate ţările NATO, în care se acordă un sistem de pensii de serviciu, în rest noi susţinem principiul contributivităţii", a spus Orban după ce a participat la dezbaterea organizată de Confederaţia patronală Concordia "Dialog pentru dezvoltare", conform Agerpres.



Preşedintele Klaus Iohannis a apreciat că nu este oportună cumularea pensiei cu salariul pentru cei care lucrează la stat şi a menţionat că nu susţine eliminarea pensiei speciale în cazul magistraţilor sau a celei de serviciu pentru militari.



"Personal, sunt de părere că statul român nu îşi permite şi nu trebuie să îşi permită să se cumuleze la stat şi pensia, şi salariul. Pe de altă parte, foarte mulţi specialişti şi-ar dori să rămână în activitate un pic mai mult timp. Şi acest lucru se poate. Dar atunci trebuie găsite metodele cele mai bune pentru a întrerupe, de exemplu, pensia, de a continua pe un salariu care este aferent funcţiei şi, după un timp, se poate reveni la pensie. Nu este, după părerea mea, bine să se continue cumularea pensiei cu salariul la stat. Dacă cineva se pensionează şi se angajează în privat, cred că nu trebuie să avem această limitare", a arătat preşedintele într-o declaraţie de presă susţinută la Palatul Cotroceni.



El a mai apreciat că "PSD a exagerat" cu pensiile speciale şi a subliniat că pensiile de serviciu trebuie menţinute în cazul militarilor.



Orban: Deocamdată nu intenţionez să schimb legislaţia în privinţa IT-iştilor, dar nu cred în regimuri fiscale discriminatorii



Premierul Ludovic Orban a declarat că nu intenţionează să schimbe legislaţia în cazul facilităţilor pentru IT-işti, însă a subliniat că nu crede în regimuri fiscale discriminatorii.



"Ştiţi că am avut nişte declaraţii legate de IT-işti. Deocamdată nu intenţionez să schimb legislaţia, dar o spun limpede: nu cred în regimuri fiscale discriminatorii. Regimurile fiscale discriminatorii generează extrem de multă tensiune, inclusiv presiuni uriaşe asupra Guvernului, pentru că dacă cineva beneficiază de un regim fiscal, oricine altcineva este legitimat să ceară un regim fiscal şi până la limita toată va spune 'nu mai vrem să plătim impozit' şi are argumente suficient de puternice", a spus Orban la dezbaterea organizată de Confederaţia patronală Concordia "Dialog pentru dezvoltare".



El a adăugat că facilităţile pentru IT au fost acordate în 2001 şi că la acea dată au avut un efect mult mai puternic în contextul impozitării progresive.