Orban: PSD nu s-a schimbat după condamnarea lui Dragnea. Am crezut că premierul îşi convinge colegii să adere la Acordul politic

"Eu am crezut că premierul măcar din instinct de conservare, oricum ca urmare a multiplelor contacte pe care le-a avut la nivel european cu partenerii europeni din care a înţeles foarte clar despre ce este vorba în relaţiile dintre România şi UE (...), am crezut că va fi o simplă formalitate din partea ei, ca preşedinte interimar al PSD, să-şi convingă colegii să adere la aceste obiective care sunt de bun-simţ. Este voinţa exprimată de cetăţeni, garanţia unei integrări mai bune a României la nivel european, încetarea acestui conflict absurd declanşat de Dragnea şi de cavaleria Apocalipsei justiţiei, adică Şerban Nicolae, Florin Iordache, Nicolicea. Din păcate, continuă să se afunde", a spus Ludovic Orban, la B1TV.



În opinia sa, PSD nu s-a schimbat după condamnarea lui Liviu Dragnea.



"Este acelaşi PSD. De exemplu, Dăncilă a refuzat să supună la vot propunerea formulată de amânare a congresului, conform relatărilor pesediştilor. (...) Într-un consiliu de administraţie, într-o adunare generală a unui sindicat preşedintele nu are voie să nu supună la vot propunerile", a mai spus Orban.



Preşedintele Klaus Iohannis şi preşedinţii PNL, Ludovic Orban, USR, Dan Barna, PRO România, Victor Ponta, şi PMP, Eugen Tomac, au semnat joi, într-o ceremonie organizată la Palatul Cotroceni, Acordul Politic Naţional pentru consolidarea parcursului european al României. Iohannis a declarat că PSD a refuzat, prin răspunsurile date în media, să semneze acest acord, el afirmând că social-democraţii "aveau mai multe amendamente decât articole" la acest pact.