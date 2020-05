"Pacientul zero" din Franţa a aflat abia în aprilie că are coronavirus. Mărturiile primului infectat cu COVID-19

Specialiștii din Franța spun că noul coronavirus ar fi ajuns în această țară încă de la sfârşitul anului trecut, ei ajungând la această concluzie după ce un pacient care fusese internat în 27 decembrie într-un spital din Paris a fost confirmat ulterior cu COVID-19. Cazul este al lui Amirouche Hammar, un bărbat în vârstă de 43 de ani, care a fost internat într-un spital din capitala Franţei, iar diagnosticul medicilor a fost infecție pulmonară gravă.

"Pacientul zero" din Franţa își amintește că la acea dată s-a dus la o unitate de primiri urgențe aproape de casa sa din Bobigny, în suburbiile din Paris, pe 27 decembrie. "La 5 dimineață am decis să mă urc în mașină și să merg la spital. Am ajuns acolo și le-am spus să-l cheme de urgență pe doctor. Ceva era clar în neregulă. Aveam dureri cumplite în piept și abia puteam să respir. Scuipam și sânge. La acel moment, mi s-a spus că starea mea este gravă. Era evident că nu e vorba de o gripă banală", a povestit Amirouche Hammar, la BFMTV.

Bărbatul de 43 de ani, cu origini algeriene şi muncitor într-o piaţă de peşte din Paris, avea să afle abia după aproape patru luni că a fost infectat, de fapt, cu noul coronavirus. Deşi acestuia i-au fost prelevate probe încă din decembrie, ele au fost analizate abia acum și rezultatul a ieșit pozitiv la COVID-19.