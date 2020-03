Pandemie CORONAVIRUS. Gabriela Firea: 30.000 de combinezoane pentru medici, blocate în vamă

"O altă preocupare şi o altă urgenţă în acest moment este ca medicii şi asistentele să fie protejaţi în faţa unor situaţii în care tratează un bolnav cu o anumită patologie, dar în plus acel bolnav are şi coronavirus. De aceea, chiar semnalez o problemă. Administraţia Spitalelor a comandat peste 30.000 de combinezoane de unică folosinţă, de protecţie. De asemenea, măşti cu triplă protecţie, mănuşi, dezinfectanţi, halate de unică folosinţă. Din păcate, furnizorul spune că are marfa în vamă. Înţeleg că situaţia este valabilă şi pentru alte entităţi, alte instituţii care au făcut comenzi în această perioadă. Din păcate, nu ne-au venit aceste comenzi. Să sperăm că în următoarele zile se deblochează şi această problemă. Deocamdată avem stocuri, dar ele riscă să fie epuizate dacă nu primim comenzile pe care le-am făcut deja", a precizat Firea, pentru Antena 3.

Ea a subliniat că Guvernul trebuie să acorde sprijin pentru toate spitalele, în vederea asigurării echipamentului de protecţie necesar cadrelor medicale.

"Nu doar eu semnalez, ci şi alţi primari şi preşedinţi de Consilii judeţene sau manageri de spitale, că avem probleme în achiziţionări, deoarece am făcut acele comenzi, le-am lansat, am făcut ceea ce trebuia din punct de vedere financiar şi procedural. Dar ni se transmite de către furnizori că sunt blocaţi la vamă. Poate că e un pretext, poate că nu e aşa, dar trebuie să verificăm aceste lucruri. Deci, în primul rând spitalele, de ele trebuie să avem grijă, şi cu bugetele corespunzătoare în această perioadă. Apoi, direcţiile de asistenţă socială trebuie să fie sprijinite", a menţionat Firea.