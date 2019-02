Panică pe o stradă din Sălaj. Trei persoane au fost atacate de un porc mistreţ VIDEO

Totul s-a petrecut în localitatea Simleu Silvaniei. Un porc mistret ranit, a coborat in oras, unde a atacat mai multe persoane, doua dintre acestea fiind transportate de urgenta la spital.

Toata intamplarea a fost surprinsa de camerele de supraveghere din oras. Pe imagini se vede cum, mistretul apare dintre blocuri si fugareste o localnica, pe care o tranteste la pamant.

„Din pacate am avut un incident neplacut in oras, un mistret ranit a coborat in oras si a atacat persoane. [...] Am dispus eliminarea mistretului prin impuscare, la aceasta ora nu s-a reusit , se pare ca a fugit spre Carastelec." a spus Septimiu Turcas, primarul orasului Simleu Silvaniei, potrivit zalau24.ro.