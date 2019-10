Papa Francisc s-a încurcat în "sfinţi". Suveranul Pontif a ajuns de râsul internetului, după o postare pe Facebook

Administratorii contului au încurcat sfinţii şi au foslosit într-o postare un hashtag utilizat de echipa de fotbal american New Orleans Saints.

Confuzia a apărut pe contul de Twitter în engleză al Papei, după canonizarea unor sfinţi în Piaţa Sfântul Petru. "Astăzi, mulţumim Domnului pentru noii noştri sfinţi (n.r. - #Saints, în original). Ei au mers după credinţă şi acum invocăm mijlocirea lor", se arăta pe contul de Twitter al Papei Francisc.

New Orleans Saints are 1,5 milioane de urmăritori pe Twitter, în timp ce contul Papei Francisc în limba engleză, 1,8 milioane, astfel că postarea Sfântului Scaun a devenit virală.

Today we give thanks to the Lord for our new #Saints. They walked by faith and now we invoke their intercession.