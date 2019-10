Articol publicat in: Extern

Papagali valoroşi, de 100.000 de euro, confiscaţi de la un dezvoltator imobiliar şi scoşi la licitaţie în Dresda GALERIE FOTO

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum 52 min) // Sursa: romaniatv.net Oficialităţile din oraşul german Dresda au confiscat 36 de papagali de la un dezvoltator imobiliar şi intenţionează să scoată la licitaţie valoroasele păsări cât mai curând posibil, a informat vineri parchetul, citat de DPA.



Păsările, dintre care 28 papagali cacadu, cu o valoare totală estimată la circa 100.000 de euro, au atras deja foarte mult interes.



Dezvoltatorul este cercetat pentru mai multe infracţiuni, care includ frauda şi întârzierea intrării în insolvenţă, au declarat procurorii.



Afaceristul este acuzat că a încheiat contracte de renovare sau construcţie cu cel puţin patru proprietari, dar apoi a băgat în buzunar peste 400.000 de euro din banii daţi în avans pentru lucrări, potrivit Agerpres.



Procurorii presupun că o parte din bani a fost folosită pentru achiziţionarea păsărilor valoroase. Pe lângă animale, dezvoltatorului i-a fost confiscată şi o maşină evaluată la circa 40.000 de euro şi numerar.



Dacă dezvoltatorul va fi condamnat, banii obţinuţi din licitaţia păsărilor vor merge la cei pe care i-a înşelat. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay