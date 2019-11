Incident şocant la paradă, sub ochii preşedintelui. Un călăreţ a căzut de pe calul aflat în plin galop VIDEO

Manifestaţiile au inclus şi o probă de măiestrie, iar unul dintre călăreţi a încercat să menţină pe spatele calului fără să ţină hăţurile sau se ajute în vreun fel de mâini. Temerarul şi-a pierdut însă echilibrul şi a alunecat pe stânga calului, reuşind totuşi să se ţină de gâtul anumalului. Chiar şi aşa s-a rănit destul de rău la picior, însă a primit aplauze din partea preşedintelui Lopez Obrador.

Revoluţia Mexicană a început pe 20 noiembrie 1910 şi a durat mai bine de 9 ani, până pe 21 mai 1920. A fost momentul afirmării eroilor naţionali mexicani Panchio Villa şi Emiliano Zapata.

A horse rider falls during an equestrian show at a commemorative parade to mark the 109th anniversary of the Mexican Revolution pic.twitter.com/G7k2I8p9C6