Paradoxul COVID-19. De ce are Rusia atât de puţine cazuri? "Este evident, nimeni nu moare din cauza coronavirusului în sine"

Rusia are 146 de milioane de locuitori, iar numărul de persoane infectate cu coronavirus este de 367 şi a fost raportat un singur deces, în timp ce Luxemburg, care are o populaţie de doar 628.000, are deja opt morţi, la 798 de îmbolnăviri.

Dr. Melita Vujnovic, reprezentanta Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii în Rusia, spune că ţara a luat-o mult înaintea măsurilor recomandate de Organizaţia Mondială a Sănătăţii şi a început încă din luna ianuarie testările pentru noul Covid-19. "Distanţarea socială este a doua componentă care a început, de asemenea, relativ devreme", mai spune aceasta.

Citeşte şi Dan Voiculescu: Este necesară reducerea imediată a taxării muncii la 20% din salariul brut

Rospotrebnadzor, serviciul federal pentru supravegherea în domeniul protecţiei drepturilor consumatorilor şi bunăstării populaţiei din Rusia, a declarat, sâmbătă, că a efectuat peste 156.000 de teste de identificare a coronavirusului. Prin comparaţie, potrivit cifrelor CDC, Statele Unite au crescut ritmul testării doar la începutul lunii martie, în timp ce Rusia spune că testează în masă încă de la începutul lunii februarie, inclusiv în aeroporturi, unde se concentrează pe călătorii din Iran, China şi Coreea de Sud.

Cum se raporteză Rusia la decese

Totuşi, având în vedere trecutul sovietic, lumea priveşte cu scepticism cifrele oficiale venite dinspre Moscova. Nu mai departe de începutul lunii martie, Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a şters o postare virală în care se susţinea că numărul real de cazuri de coronavirus era de 20.000 şi că guvernul rus ascunde adevărata situaţie. Unii experţi au pus la îndoială fiabilitatea sistemului de testare din Rusia, care depinde de un singur laborator. Un raport al PCR.News, o sursă specializată de informare pentru medici şi profesionişti din domeniul sănătăţii, a subliniat că sistemul de testare din Rusia are o sensibilitate mai mică decât alte sisteme similare de testare. Spre exemplu, David Berov, primul pacient cu coronavirus confirmat la Moscova, a scris pe Instagram că al doilea test la care a fost supus a arătat un rezultat negativ, în timp ce primul şi al treilea au fost pozitive. În schimb, membrii OMS din Rusia au declarat pentru CNN că au primit specificaţiile kiturilor de testare de la Vector, singurul laborator din Rusia care efectuează teste de coronavirus, iar laboratorul a fost inclus pe lista instituţiilor aprobate pentru testare.

Citeşte şi Vasile Ouatu, patronul lui Unic Piatra Neamţ, al treilea român ucis de CORONAVIRUS. A avut dosar penal după ce a refuzat INTERNAREA

O altă explicaţie pentru numărul redus de cazuri este sistemul diferit în care ruşii se raportează la Covid-19. Anastasia Vasilyeva, liderul Alianţei medicilor din Rusia, a atras atenţia mass-media cu o serie de videoclipuri în care susţine că autorităţile ascund numărul real al cazurilor de coronavirus, folosind diagnostice precum pneumonie sau infecţie respiratorie acută. "La primul pacient cu coronavirus care a decedat, cauza morţii a fost tromboza", a declarat Vasilyeva pentru CNN. "Este evident, nimeni nu moare din cauza coronavirusului în sine, oamenii mor din cauza complicaţiilor, aşa că este foarte uşor să manipulezi", spune aceasta.

Vladimir Putin recunoaşte că guvernul ar putea să nu aibă imaginea completă, dar a menţionat că nu ascunde cifrele reale. „Iată ce se întâmplă: autorităţile ar putea să nu deţină informaţiile complete, deoarece oamenii: a) uneori nu raportează simptomele, b) ei înşişi nu ştiu că sunt bolnavi, iar perioada latentă este foarte lungă", spune şeful de la Kremlin.