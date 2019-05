"Părinţii" cer demiterea Ecaterinei Andronescu. SEMNEAZĂ PETIŢIA AICI dacă eşti de acord

"Ați anunțat o serie de intenții nefericite, ați dat chiar câteva hotărâri şi ordonanțe care au fost retrase imediat, ați întârziat luarea unor decizii de mare importanță pentru elevii care vor susține în curând examene", scriu părinții, în textul petiției, potrivit eduped.ro.

Grupul civic "Părinții cer schimbare" s-a coagulat pe Facebook și numără peste 15.000 de membri. Petiția lansată pe platforma declic a adunat, până la publicarea acestei știri, aproape 2.000 de semnături.

Textul petiției:

"Către: Ministerul Educației Naționale

Demisia, Ecaterina Andronescu

În cele patru mandate de ministru pe care le-aţi deţinut până acum, aţi luat mai multe hotărâri neinspirate şi controversate, care au influenţat negativ calitatea actului educaţional şi nivelul de pregătire teoretică şi profesională al copiilor noştri. Am tot sperat ca acum, în al doisprezecelea ceas, să veniţi cu o schimbare benefică, în interesul tuturor copiilor, bazată pe noile viziuni şi programe teoretice pe care le-aţi lansat în spaţiul public. Din păcate, ceea ce s-a întâmplat în ultimele luni este doar un haos uriaş, un semn de lipsă totală de cunoaştere a situaţiei concrete din sistem şi de profesionalism la nivel de politici publice. Aţi anunţat o serie de intenţii nefericite, aţi dat chiar câteva hotărâri şi ordonanţe care au fost retrase imediat, aţi întârziat luarea unor decizii de mare importanţă pentru elevii care vor susţine în curând examene. Ca de exemplu:

– reducerea numărului de locuri la liceu – măsură luată fără nici o consultare publică sau studiu de impact, care a fost anunţată cu doar câteva săptămâni înaintea repartizărilor elevilor pe licee;

– schimbarea calendarului pentru admiterea la liceu, după ce procedura începuse;

– segregarea elevilor pe diverse criterii: cei cu nevoi speciale, olimpicii, „cei care nu fac faţă" (indiferent ce vrea să însemne asta);

– neclarităţi majore în documentul de viziune pentru noua lege a Educaţiei: tipuri de bacalaureat care ar limita accesul liceenilor la facultate, scoaterea unor materii importante dintre probele de bacalaureat, concepte precum „liderul educaţional" sau responsabilitatea părinţilor pentru educaţia şcolară a copiilor;

– propunerea unor ore suplimentare de pregătire pentru elevi, eventual în vacanţa de vară, dar neplătite suplimentar cadrelor didactice, deşi una dintre nevoile clare ale sistemului este uşurarea unei programe prea încărcate şi neadaptate vârstei copiilor;

– schimbarea în timpul jocului a regulilor pentru admiterea la clasa pregătitoare, pentru susţinerea probei scrise la examenul de absolvire a şcolilor postliceale, pentru susţinerea concursului de titularizare a profesorilor;

– menţinerea incertitudinii referitor la lucruri importante, cum ar fi numărul de materii la care se va susţine Evaluarea Naţională de peste doi ani a absolvenţilor de clasa a opta;

– declaraţii publice aruncate la întâmplare, fără a se reflecta asupra impactului pe care îl pot avea pentru cei vizaţi de intenţiile dv. de schimbare: ore de sport ţinute de învăţătoare, nu de profesori de specialitate; teste-grilă pentru examene naţionale; ore diferenţiate de începere a cursurilor, în Capitală, pentru decongestionarea traficului; un an suplimentar de gimnaziu pentru anumiţi elevi; uniforme şcolare; mutarea claselor profesionale în mediul rural; triaj epidemiologic zilnic, efectuat de profesori; simulări de bacalaureat în fiecare an de liceu ş.a.

De ce este important?

Având în vedere toate acestea şi multe altele, vă cerem să vă asumaţi greşelile şi să vă daţi demisia din funcţia de ministru al Educaţiei Naţionale.

Sistemul nostru de învăţământ a suferit deja prea multe modificări făcute la întâmplare şi rezultatele se văd. Milioane de elevi, profesori şi părinţi sunt bulversaţi. Avem nevoie, în primul rând, de stabilitate şi de predictibilitate – condiţii esenţiale pentru crearea unui mediu propice învăţării în şcolile noastre. Abia apoi dorim să se ia măsuri noi, gândite de către profesionişti, pe baza unor studii şi analize serioase, nu pe aprobările de formă.

Avem nevoie, în fruntea ministerului, de un profesionist mai puţin implicat politic şi mai sincer interesat de soarta copiilor noştri. De treizeci de ani se fac experimente nereuşite pe seama lor, credem că este destul!"