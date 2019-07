Parisul a recunoscut: Rachetele americane descoperite într-o bază a combatanţilor rivali din Libia aparţin Franţei

”Rachetele (de tip) Javelin găsite la Gharian (vest) aparţin efectiv Armatelor franceze, care le-au cumpărat de la Statele Unite”, a recunoscut Parisul, confirmând astfel informaţii dezvăluite de ziarul american The New York Times (NYT).



Forţe loiale GNA au găsit la sfârşitul lui iunie trei rachete antitanc de tip Javelin într-o bază aparţinând unor forţe loiale celui mai puternic om în estul Libiei, Khalifa Haftar, în contextul în care ţara devastată de un război sângeros este vizată de un embargo asupra armelor impus de ONU, potrivit news.ro.



Ministerul francez precizează că aceste arme erau destinate ”autoprotecţiei unui detaşament francez desfăşurat în scopul (culegerii de) informaţii în domeniul luptei împotriva terorismului”.



”Avariate şi scoase din uz, aceste muniţii erau depozitate temporar într-un depozit în vederea distrugerii lor. Ele nu au fost transferate vreunor forţe locale”, subliniază ministerul francez.



”Nu s-a pus vreodată problema vânzări, cedării, împrumutării sau transferării acestor muniţii cuiva în Siria”, dezminte Parisul, potrivit news.ro.



Iniţial s-a crezut că aceste rachete de tip Javelin ar apraţine Emiratelor Arabe Unite (EAU), care au dezinţit ferm.



ONU a prelungit în iunie cu un an o operaţiune europeană însărcinată cu controlul respectării embargoului impus Libiei în domeniul armementului. Livrări de armament către Libia au fost semnalate în ultimele două luni.