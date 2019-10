Articol publicat in: Societate

Pasagerul unui taxi a murit în urma un accident rutier în Ploieşti

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Un bărbat a murit duminică noapte în urma unui accident rutier produs pe Şoseaua Vestului din Ploieşti, informează Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Prahova. Foto: dcnews.ro "Din primele cercetări, se pare că un conducător auto a pierdut controlul volanului, a intrat în coliziune cu bordura (...), fiind proiectat în alte două autovehicule care se aflau parcate, după care s-a răsturnat", a anunţat, luni, IPJ Prahova. Victima, care se afla pe locul din dreapta faţă, nu a supravieţuit accidentului. Şoferul taxiului a fost testat atât cu aparatul etilotest, cât şi cu aparatul DRUGTEST, rezultatele fiind negative. loading...

