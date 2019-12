Patru cadouri de Craciun 2019 pe care nimeni nu le vrea

Sigur ca nu spui nimic si incerci cu disperare sa afisezi un zambet incantat, oricat de chinuit ar fi el, si sa multumesti "din suflet", dar in mintea rasuna in continuare intrebarea cu pricina si dezamagirea si frustrarea raman si marcheaza relatia cu persoana respectiva.

Asadar, iata (conform MomFind) patru cadouri de Craciun pe care nimeni n-ar trebui sa le ofere (sau sa le primeasca):

1. Cadouri pentru altcineva

Oricat de tare iti iubesti copilul, trebuie sa recunosti ca e cumplit de frustrant sa deschizi infrigurata un cadou de la o prietena si sa gasesti inauntru o jucarie sau hainute pentru copilul tau! E foarte dragut din partea oamenilor ca se gandesc la copil si ii cumpara cadouri, dar... tu si copilul sunteti doua persoane diferite si te astepti ca macar prietenii vechi sa tina minte acest lucru si sa se gandeasca la o bucurie pentru sufletul tau.

2. Cadourile reciclate

Nu cred ca deranjeaza pe nimeni sa primeasca un obiect nou de la cineva care l-a primit la randul sau, dar nu-l foloseste. De ce sa nu dai mai departe ceva ce stii sigur ca tie nu-ti va trebui niciodata, decat sa adune praf prin dulapuri? Insa nu e ok sa primesti ceva ce a fost folosit (si nu doar o data!), pentru ca... "stiu cat de mult iti place". Da! Mi-a placut bluzita asta pe tine, dar asta insemna, in cel mai bun caz, sa-mi iei una la fel, nu sa o speli pe a ta dupa un sezon de purtare si sa mi-o pui in punga de cadou! Mai bine-mi dai un pix, dar sa fie nou! O alta situatie inacceptabila e sa re-daruiesti ceva ce stii ca nici persoana cealalta nu va folosi vreodata. Daca tu ai primit un aparat de facut paine acum doi ani si nici nu l-ai scos din cutie, nu-l da cadou prietenei tale care tine vesnic regim si nu s-a mai atins de paine de 12 ani!

