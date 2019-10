Articol publicat in: Sanatate

Paznic de spital revoltat. "Doctorii dorm şi nu vor să fie deranjaţi când vin bolnavii la Urgenţă". Doctorii: "E un fost puşcăriaş"

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum 50 min) // Sursa: romaniatv.net Un agent de pază de la Spitalul Judeţean din Deva s-a revoltat împotriva doctorilor pe care îi acuză de nepăsare faţă de pacienţi. Foto: adevarul.ro Costel Sibişan îi acuză pe doctorii de gardă că îi tratează pe pacienţi cu indiferenţă, scrie adevarul.ro. Citeşte şi „Pentru Ministerul Sănătăţii şi pentru toţi locuitorii oraşului Deva: refuz să mai lucrez în acest spital la Secţia de Urgenţă, deoarece văd zilnic bătaia de joc şi cum se tratează bolnavii cu indiferenţă de medici cum sunt Popa Tănase (n.r. medic la UPU Deva). Medici care dorm şi nu vor să fie deranjaţi când vin bolnavii la Urgenţă şi care ne jignesc pe noi paznicii că-i deranjează pacienţii şi că fac gălăgie pe holul spitalului în timp ce ei dorm în timpul gărzii de noapte. Rog conducerea să ia măsuri deoarece bolnavii suferă din cauza unor nesimţiţi", a scris Costel Sibişan pe pagina sa de Facebook. Medicii îl fac puşcăriaş pe agentul de pază „Agentul de pază, fost puşcăriaş - după cum mi-a spus administratorul firmei de pază, a scris nişte prostii. Eu l-am pus să îşi facă treaba aici, însă el vorbea prostii cu pacienţii şi nu ştia să se exprime. Noi ne-am mirat că a scris aceste minuni şi ne pare rău că oamenii i-au dat atâtea like-uri fără să ştie cum stau lucrurile şi că noi aici muncim, că ne facem treaba. El a fost dat afară, iar patronul firmei a şi spus că îi pare rău că l-au pus aici, la Urgenţă, unde trebuia să ştie să comunice cu pacienţii", a declarat dr. Tănase Popa, medic în cadrul spitalului din Deva. loading...

