Percheziţii în judeţul Ilfov, dar şi în municipiile Bucureşti şi Ploieşti, într-un dosar de evaziune fiscală

"La aceasta oră se desfăşoară 13 percheziţii la domiciliile mai multor persoane bănuite de evaziune fiscală precum şi la punctele de lucru ale firmelor administrate de aceştia", a anunţat, miercuri, Inspectoratul General al Poliţiei Române.

Descinderile au loc în judeţul Ilfov, în municipiul Bucureşti şi Piteşti.

"Vor fi puse in executare 3 mandate. Activităţile se desfăşoară in cadrul unui dosar penal sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov", a mai transmis IGPR, potrivit news.ro.