Articol publicat in: Sport

Peste 22.000 de copii în tribune, la România-Norvegia. Va fi bătut recordul UEFA pentru un meci "cu porţile închise"

Autor: Filip Stan Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Federaţia Română de Fotbal a anunţat, miercuri, că 26.414 copii şi însoţitori s-au înscris pentru a asista la meciul România – Norvegia, din preliminariile Euro-2020. Meciul România - Norvegia va bate recordul de spectatori la un meci pe care UEFA l-a declarat "cu porţile închise". Potrivit articolului 73.h din Regulamentul Disciplinar al forului european, la meciurile "cu porţile închise" pot asista gratuit "copii cu vârsta de până la 14 ani (însoţiţi în mod corespunzător) din şcoli şi/sau academii de fotbal". Cu 4 ore înaintea termenului de înscriere pentru bilete gratuite la România-Norvegia, sunt înscrişi 26.414 copii sub 14 ani şi însoţitori pentru a susţine naţionala de pe stadion. Recordul UEFA datează de luna trecută, când, la partida Partizan Belgrad – AZ Alkmaar, din Europa League, au fost 22.000 de copii sub 14 ani şi însoţitorii lor. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay