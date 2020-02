Petiţie online pentru Aldo. Prietenul Cristinei Ţopescu vrea să-l adopte, dar Poliția nu i-l dă!

Momente grele pentru Aldo, câinele politist al IPJ Ialomița, care de cateva zile bune stă sedat și izolat din cauză că și-a refuzat noul stăpan impus de reprezentanții Poliției. El a fost transferat în Slobozia după ce fostul lui instructor, Gabriel Dobre, a ieșit la pensie, iar Aldo se pare că este în depresie.

Ei bine, acum, fostul lui instructor a făcut o petiție, intitulată "Salvați-l pe Aldo, câinele polițist", pe care au semnat-o deja peste 16 mii de oameni și prin intermediul căreia fac un apel la MAI pentru a-i oferi o șansă lui Aldo.

"Nu am mai întâlnit astfel de cazuri, înțeleg că este un câine cu regim special, pentru că aparține poliției, dar este un cățel. Poate să aibă grade, poate să aparțină Armatei, Jandarmeriei, Poliției... este un suflet! Și indiferent de unde ar veni câinele, nu are cum să nu aibă sentimente, iar ei condamnă acum un animal, îl izolează doar pentru că e un câine polițist", a declarat Marius Chircă, președintele Asociației pentru Protecția Animalelor "Kola Kariola"

"S-a lansat petiția respectivă, am vorbit și cu avocata, dar se pare că din cauza statutului lui de câine polițist nu se poate interveni și nu se poate schimba nimic. Fostul stăpân al lui Aldo, care a ieșit acum la pensie, vrea să-l adopte, dar Poliția nu dorește să i-l dea, pentru că acest câine trebuie să fie pensionat la anul! Preferă să-l țină izolat în cușca aia, sedat, pe motiv că nimeni nu vrea să miște nimic și să facă ceva pentru că vorbim totuși despre un animal. Bănuiesc că trebuie să facă o derogare de la regulă. Căinele nu vorbește, nu poate dezvălui secrete din misiuni, e un câine, care în mod normal trebuie să se întoarcă lângă cel care i-a fost partener o viață întreagă.

"De ce procedează ei așa nu știu. Pe mine cel puțin nu mă mai miră nimic, sincer. Când este vorba de animale pe mine nu mă mai miră nimic! Eu încă sunt șocat după cățelușa abuzată sexual, încă nu găsesc explicația, cum au pus problema, Aldo e alt caz, alții omoară un câine cu o bâtă prin care treceau cuie, vine poliția, acum recidivează ăla ieri, mai snopește în bătaie încă un câine, al aceluiași vecin și în continuare e liber...și clar e un om periculos, la fel și în cazul cățelușei, la fel și în cazul lui Aldo", a adăugat el.

"Nimeni nu vrea să miște nimic în plus! Mă gândeam, vorbeam și cu avocata, să fac o adesă din partea Asociației (n.r. Kola Kariola) și pur și simplu să le explicăm că totuși, chiar dacă are un grad de câine polițist, este un suflet, care suferă și că în mod normal, trebuie să-l lase să se ducă lângă fostul lui...hai să zic stăpân, pentru că așa l-a perceput el, chiar dacă făceau cu totul altceva decât face un câine într-o familie de om. 8 mii de semnături sunt puține! Noi ne-am dus cu o petiție la Guvern de 50.000 de semnături și nu a luat-o nimeni în seamă. Ne-am obișnuit!

Și petițiile astea sunt cam degeaba din câte am observat, cam degeaba. Ne gândim...trebuie să mergem acolo la comandant și să punem un pic de presiune, pentru că observ că lucrurile în România se mai mișcă atunci când există presiune. Tot forța mulțimii va putea rezolva ceva! Trebuie făcut ceva! Totuși nu poți să ții un câine sedat! Ar trebui făcută o adresă și din partea Colegiului Medicilor Veterinari să le spună: Băi oameni buni, nu-i ok din punct de vedere medical să faceți treaba asta. Sedându-l, cât în sedezi? Îi cedează inima la un moment dat. Nu poți să dai sedative încă un an de zile până îl pensionează ei", a mai spus Marius Chircă.

Cazul lui Aldo cu siguranță nu va rămâne nerezolvat, iar Marius Chircă ne-a asigurat că vor face presiuni și îl vor ajuta pe Aldo să ajungă pe mâini bune.