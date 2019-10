Petre Daea loveşte din nou: România are 200.000 de tractoare. Graniţa ţării este înconjurată de 4 rânduri de tractoare VIDEO

"Am făcut un calcul, am vrut să văd ce salt s-a înregistrat în România, pentru că e bine să îl cunoaştem şi am constatat că din 1989, faţă de 128.000 de tractoare, România la această dată are peste 200.000 de tractoare.

Fraţilor, dacă le punem unul după altul şi calculând lungimea, graniţa ţării este înconjurată de patru rânduri de tractoare, care înseamnă forţă pentru agricultura ţării româneşti şi capitalizare pentru fermierii români. Bravo, fermieri români că aţi folosit în scop investiţional subvenţiile pe care le-aţi primit", le-a transmis Petre Daea fermierilor.