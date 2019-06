Pilule anticoncepţionale: 8 lucruri pe care trebuie neapărat să le ştii despre contraceptive

Iata 8 lucruri pe care ar trebui sa le cunosti despre anticonceptionale.

1. Multe femei nu le iau constant

Aproximativ 20 la suta dintre femeile care utilizeaza pilulele anticonceptionale nu le iau in mod constant, crescand riscul aparitiei sarcinilor neplanificate cu 43%. Daca iei pilula anticonceptionala constant si corect, riscul unei sarcini nedorite scade la doar 5%. Potrivit statisticilor, una din 100 de femei raman insarcinate, chiar daca iau pastile anticonceptionale in mod corect, in timp ce 9 din 100 de femei raman insarcinate pentru a nu iau corect pilulele contraceptive.

2. Monitorizeaza efectele secundare

Indiferent de marca, pilulele anticonceptionale sunt eficiente in prevenirea sarcinilor, insa nu toate marcile sunt potrivite pentru corpul tau. Medicul ginecolog iti va putea recomanda exact tipul de care ai nevoie, in functie de nivelul diferitilor hormoni din organismul tau, dar si in functie de stilul de viata. Noteaza-ti intr-un calendar toate eventualele reactii pe care le poti avea si spune-i medicului ginecolog la urmatoarea intalnire. El va sti daca este nevoie sa schimbe tratamentul sau sunt doar niste lucruri minore care se vor remedia dupa ce corpul tau se va obisnuit cu pilulele.

3. Kilograme in plus

Versiunile anterioare de pilule contraceptive aveau o doza mare de hormoni, de aceea femeile luau in greutate. Insa in cazul pastilelor moderne lucrurile s-au schimbat. Specialistii spun, insa, ca exista riscul, in cazul pilulelor doar cu progestin, femeile sa se ingrase, insa doar putin.

Cercetatorii spun ca "ingrasarea" nu este cauzata de pilula in sine, ci de schimbarea stilului de viata. In cazul adolescentelor care iau pilula contraceptiva, ingrasarea este cauzata de dezvoltarea normal a organismului si nu poate fi pusa doar pe seama pilulei. Iar in cazul doamnelor, acestea se ingrasa de obicei dupa ce intra intr-o relatie stabila de lunga durata. Totusi, spun specialistii, unele pilule contraceptive pot spori senzatia de balonare si indigestia.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR.RO.